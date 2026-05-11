برلمانية: نطمح لزيادة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات إلى 20%

أكدت النائبة ضحى عاصم، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يواجهون تحديات معيشية كبيرة خلال الفترة الحالية؛ في ظل ارتفاع الأعباء الاقتصادية.

وقالت ضحى عاصم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القانون القديم كان يربط قيمة المعاش بنسبة التضخم، بما لا يتجاوز 15%، مشيرة إلى وجود تطلع لرفع نسبة العلاوة السنوية من 15% إلى 20%، بما يسهم في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

عدد أصحاب معاشات وورثة المستحقين

ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من منظومة المعاشات في مصر يصل إلى حوالي 11 مليون شخص، يمثلون أصحاب معاشات وورثة المستحقين.