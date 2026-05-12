عرض فيلم "يوناني مصري" ضمن احتفالية المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة..اليوم

يعرض المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، اليوم، الفيلم الوثائقي "يوناني مصري"، من إنتاج قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن فعاليات احتفالية "اليونان بعيون مصرية"، التي ينظمها المركز الثقافي اليوناني تحت رعاية السفارة اليونانية والجمعية اليونانية بالقاهرة.

ويأتي عرض الفيلم في إطار إبراز عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي جمعت بين الشعبين المصري واليوناني على مدى عقود، وتسليط الضوء على الروابط الثقافية والحضارية المشتركة، ومظاهر حياة الجالية اليونانية على أرض مصر.

الفيلم من إخراج د. يسر فلوكس، سيناريو حسن الزوام، إعداد إيمان الحسيني.