زيارة الرئيس السيسي للإمارات.. مصطفى بكري: القاهرة وأبوظبي ركيزة أساسية لاستقرار الإقليم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه وسط تصاعد الأزمات الإقليمية، وتشابك مناطق الصراع، جاءت زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات، ولقائه بالشيخ محمد بن زايد، لتؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية راسخة وتمثل أحد أعمدة التوازن في الإقليم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس حجم القلق العربي وسك مشاهد الإضطراب الإقليمية، ولتؤكد على وجود موقف عربي يحمي المنطقة من الإنزلاق نحو الفوضى.

دعم مؤسسات الدولة الوطنية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن العلاقة المصرية الإماراتية تعكس حجم التعاون الإستراتيجي، خاصة في التعامل في الملفات الإقليمية في المنطقة، مؤكدا أن مصر والإمارات تعمل على دعم مؤسسات الدولة الوطنية.