برلماني: لجنة المشروعات تدعم الشراكات الفعالة بين مؤسسات الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا

شهد محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في فعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل المنافذ التموينية القائمة إلى منافذ تجارية تحمل اسم “كاري أون”، مع توفير حوافز ضريبية وائتمانية وتسويقية لتوحيد الشكل والهوية البصرية على مستوى الجمهورية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد الجارحي، خلال كلمته، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، لما له من دور كبير في توفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات المختلفة، وتحويل الأفكار والمبادرات إلى خطوات تنفيذية حقيقية تدعم أصحاب المشروعات على أرض الواقع، سواء من خلال التمويل أو التدريب أو التسويق.

وأوضح أن لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لا يقتصر دورها على الجانب التشريعي والرقابي فقط، بل تعمل أيضًا على دعم الشراكات الفعالة بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيع ريادة الأعمال.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين التدريب والتأهيل وفرص التشغيل ودعم المشروعات الناشئة.

وقال الجارحي: “نحن لا نتحدث فقط عن توفير فرص عمل، بل عن بناء مستقبل حقيقي للشباب، ومنحهم الأمل والدعم اللازم لتحقيق النجاح، وهو ما تجسده مبادرة Carry On برسالة واضحة مفادها أن الدولة تقف إلى جانب كل شاب يسعى لتحقيق حلمه”.

ووجه الشكر لكل الجهات المشاركة في هذا التعاون، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المذكرة في تحقيق نتائج ملموسة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.