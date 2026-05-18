تشكيل الاتحاد السكندري وغزل المحلة في لقائهما بالدوري

أعلن ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمود علاء، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: محمد توني، محمود دونجا، محمود عماد.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، إيمانويل إيبوكا، محمد مجدي أفشة.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:-

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، موري توريه

الوسط: معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو

الهجوم: محمود صلاح، جيمي موانجا