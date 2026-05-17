ميلود حمدي يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة غزل المحلة

أعلن الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعداد لمواجهة نادى غزل المحلة في إطار مباريات الاسبوع الحادى عشر من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2025– 2026.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره غزل المحلة غدا الأثنين بإستاد غزل المحلة في تمام الساعة الساعة الثامنة مساء.

وشهدت القائمة غياب كل من “عبد الرحمن جودة وسافيور ازيك” للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:-

وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تنظيم رحلة و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر العظيمة لدعم ومساندة فريقها ومشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري و نادى غزل المحلة فى إطار مباريات الأسبوع الحادى عشر من المرحلة النهائية لبطولة الدورى العام والمقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 2026_5_18 الساعة الثامنة مساء بإستاد غزل المحلة و ذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة.

واقتنص الإتحاد السكندري ثلاث نقاط مهمة من طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية في الجولة الـ31، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.