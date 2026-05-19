الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أزمة هوية برمجية.. تقرير يسخر من خطط عودة لابتوبات Googlebook

احمد الشريف

واجهت خطط شركة جوجل المسربة لإعادة إحياء وتطوير حواسب محمول جديدة تحمل العلامة التجارية "Googlebook"، موجة عارمة من التشكيك والسخرية من قِبل الأوساط والمواقع التقنية العالمية.

 وأفاد تقرير تحليلي لاذع نشره موقع "9to5Google" الشهير، بأن العملاق الأمريكي لم يقدم حتى الآن سبباً واحداً مقنعاً يبرر حاجتنا أو شغفنا بانتظار هذه الأجهزة، ما يضع المشروع بأكمله في مأزق تسويقي وبرمجي حقيقي لعام 2026.

تاريخ من الفشل والإنتاج البرمجي غير المستقر

تستهدف التحليلات الفنية تذكير المستخدمين بالسجل غير المستقر لجوجل في سوق الحواسب، لاسيما بعد إغلاقها السابق لسلسلة "Pixelbook" الشهيرة وتخبطها في إدارة منظومة "ChromeOS"؛

ويرى الخبراء أن إصرار الشركة على دخول سوق أجهزة اللابتوب مجدداً يفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية الواضحة، خاصة في ظل عجزها عن إقناع المطورين والمحترفين بالاعتماد على أنظمتها الخفيفة كبديل حقيقي ومستقر للأنظمة العمالقة مثل "ويندوز" من مايكروسوفت أو "ماك" من أبل.

غياب القيمة المضافة ومنافسة شرسة تحاصر الأجهزة

تفتقر مواصفات أجهزة "Googlebook" المسربة إلى أي قيمة مضافة حقيقية يمكن أن تثير حماس قطاع المستهلكين أو صناع المحتوى؛ وأوضح التقرير التقني أن الأسواق الحالية لعام 2026 باتت متخمة بحواسب رائدة وموفرة للطاقة ومدعومة بمعالجات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل "لينوفو"، و"ديل"، وأبل.

ويضع هذا المشهد التنافسي الشرس حواسب جوجل في موقف حرج، لكونها لا تقدم سوى وعود مكررة بدمج خدمات "Gemini" السحابية، وهي ميزات متاحة بالفعل مجاناً لكل مستخدم عبر المتصفح على أي حاسوب آخر.

شكوك حول قدرة النظام على تشغيل برامج المحترفين

انتقد مهندسو البرمجيات والمراجعون الفنيون عدم قدرة حواسب جوجل المتوقعة على تشغيل البرمجيات الثقيلة والمعقدة المخصصة للمهندسين والمصممين، مثل حزم برامج "أدوبي" أو بيئات التطوير الهندسي الضخمة.

 وحذر المحللون من أن تعتمد جوجل مجدداً على معالجات "Tensor" المحلية التي تعاني من مشكلات حرارية برمجية تحت ضغط العمل المكثف، مما يعني أن الحواسب القادمة قد لا تتعدى كونها أجهزة باهظة الثمن مخصصة لتصفح الإنترنت والمهام المكتبية البسيطة فقط.

يؤكد التقرير الصادم أن مجرد وضع شعار جوجل على جهاز محمول لم يعد كافياً لضمان نجاحه أو إثارة شغف الجماهير في الأسواق؛ ومع اقتراب موعد المؤتمرات التقنية القادمة، سيتعين على جوجل إثبات نضجها البرمجي وتقديم ثورة حقيقية في عتاد "Googlebook"، إذا أرادت إقناع المستخدمين في مصر والعالم بفتح محافظهم لشراء لابتوب جديد غير مضمون المستقبل.

