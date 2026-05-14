محمد كامل يشيد بدور عمال مصر: أنتم من تدفعون عجلة الإنتاج

أكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، أن عمال مصر هم القوة الحقيقية وراء استمرار عجلة الإنتاج ودفع مسيرة التنمية، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به العمال في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وقال محمد كامل خلال كلمته، اليوم، في الاحتفالية السنوية لعيد العمال، التي نظمها الاتحاد المحلي لعمال الجيزة بقاعة سيد درويش: «عمال مصر هم السبب الحقيقي في دوران عجلة الإنتاج، وأنتم من تفدون الوطن بجهدكم وعرقكم بكل فخر واعتزاز، فنحن جميعًا سواعد هذا الوطن، والعامل هو الأساس الذي يبني ويشيد».

وأضاف أن ذلك يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه الداعم الرئيسي لعمال مصر والحريص دائمًا على توفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

وأكد رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة أن اتحاد العمال يقف داعمًا لكافة مؤسسات الدولة، باعتباره شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، وجزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري.

ووجّه محمد كامل الشكر للنائب محمد أبو العينين، مشيدًا بدعمه المستمر لعمال الجيزة، قائلاً: «دائمًا يفاجئنا كل عام بمواقفه الداعمة»، كاشفًا عن تقديم مكافآت مالية لجميع المكرمين، إلى جانب أعضاء الكورال الفني والفرقة الموسيقية المشاركة في الاحتفالية، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم في إنجاح الحدث.

وشهدت الاحتفالية أجواءً من التقدير والاحتفاء بالعمال المكرمين، وسط إشادات بدورهم الحيوي في دعم خطط التنمية والإنتاج داخل محافظة الجيزة.