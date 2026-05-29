إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز رشيد في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسة اللواء ياسر مهنا، رئيس الوحدة المحلية، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ بنطاق المركز تعديات على أرض زراعية، وبناء مخالف بالمدينة على مساحة إجمالية تصل الى 490 م2.

وأزالت الوحدة المحلية مبنى بالطوب الأحمر بقرية الساحل على مساحة 120 مترًا، كانت مُعدة لإنشاء دور أرضي بالمخالفة على أرض زراعية، وفك شدة خشبية وتجهيزات لعمل سمل خرساني على مساحة 150 مترًا بجوار الموقف الجديد، مع التحفظ على خلاطة الخرسانة ومواد البناء المستخدمة بالموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمت إزالة سمل خرساني بمنطقة حي السلام على مساحة 120 مترًا، وفك شدة خشبية لعمل سمل خرساني على مساحة 100 متر بجوار الموقف الجديد، مع إخلاء الموقع بالكامل وردم الحفر لمنع تكرار التعدي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار حملات إزالة البناء المخالف، خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لمنع استغلالها في أعمال البناء المخالف غير القانوني.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية أو محاولات للشروع في البناء المخالف، مع التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرضًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.