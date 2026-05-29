شون وصوامع البحيرة تستأنف استلام توريد القمح من المزارعين

استأنفت شون وصوامع محافظة البحيرة، أمس الخميس، استقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين، عقب انتهاء الإجازة المؤقتة التي تم تطبيقها يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار انتظام منظومة التوريد لموسم 2026.

حيث شهدت مواقع الاستلام بالمحافظة انتظامًا ملحوظًا في أعمال التوريد، وسط متابعة ميدانية مستمرة وتنفيذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل عمليات الاستلام وتيسير الإجراءات أمام الموردين، بما يضمن سرعة التداول والحفاظ على جودة المحصول.

وأكدت البيانات والاحصائيات الصادرة عن تموين البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى صباح اليوم يقترب من 352 ألف طن، من خلال 39 موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع، والتي تم تجهيزها سلفا لتعمل بطاقة استيعابية كبيرة تدعم منظومة التخزين الآمن وتحافظ على جودة القمح المورد.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام أعمال التوريد وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين خلال الموسم.

كما أكدت محافظ البحيرة استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية بجميع المواقع التخزينية، مع تكثيف أعمال الرقابة لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق المستهدف، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.