مصرع شخص وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارة نصف نقل وموتوسيكل بالبحيرة

شهد طريق "أبو طالب ـ الغزالي" بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة، حادث تصادم في ثاني أيام عيد الأضحى، أسفر عن مصرع زوج شاب وإصابة زوجته بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم إثر تصادم سيارة نصف نقل بدراجتهما النارية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة نصف نقل بموتوسيكل يقوده محمود فؤاد فريج، البالغ من العمر 36 سنة، والمقيم بمركز الدلنجات، مما أدى إلى وفاته في الحال، كما أسفر الحادث عن إصابة زوجته مريم عبد العزيز محمد، البالغة من العمر 17 سنة، بكدمات وجروح شديدة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة الضحية والزوجة المصابة إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة والدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.