محافظات

نائب محافظ البحيرة بالمحمودية وإيتاي البارود للاطمئنان على الخدمات والمستشفيات

ساندي رضا

تفقد الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، مركزي المحمودية وإيتاي البارود في جولة ميدانية موسعة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل نائب المحافظ جولته بمدينة المحمودية، بحضور رئيس الوحدة المحلية عبد الناصر القزاز، بتفقد النادي الرياضي الاجتماعي للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الأسر والمترددين وتوفير الأجواء المناسبة لهم مع الحفاظ على النظافة العامة. 

وتابع الدكتور شادي المشد أعمال تطوير ميدان الرشيدية للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتيسير الحركة المرورية.

وزار نائب المحافظ مستشفى المحمودية المركزي لمتابعة انتظام العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة، وتأكد من جاهزية المستشفى الكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتقديم الخدمة الطبية بكفاءة وسرعة عالية.

وانتقل نائب المحافظ بعد ذلك إلى مركز إيتاي البارود، بحضور رئيس الوحدة المحلية علاء سعد، لتفقد منتزه الماسة بالساحة الشعبية والحديقة العامة بمدينة إيتاي البارود، ووجه باستمرار تكثيف أعمال النظافة لضمان توفير متنفس آمن للمواطنين مع توفير كافة عوامل الأمن والسلامة والخدمات الترفيهية خلال أيام العيد.

واختتم الدكتور شادي المشد جولته بتفقد مجمع مواقف إيتاي البارود لمتابعة انتظام حركة السيارات وخطوط السير، والتأكد من الالتزام التام بالتعريفة المقررة وعدم وجود أي معوقات تواجه المسافرين، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات.

