البحيرة: حملات مكثفة لمنع التعديات و34 منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

أكد أحمد نوار، المتحدث الرسمي لمحافظة البحيرة، أن المحافظة كثفت استعداداتها من خلال رفع جاهزية كل الأجهزة التنفيذية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح نوار خلال تصريحات تليفزيونية، أن المحافظة عقدت اجتماعات موسعة مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية قبل حلول عيد الأضحى، مع رفع درجة الاستعداد القصوى عبر الشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأشار إلى افتتاح 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم بأسعار اقتصادية تراوحت بين 360 و399 جنيهًا للكيلو، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي مخالفات تموينية أو بيطرية حفاظًا على الصحة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظة شددت أيضًا على منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد، مع تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها.