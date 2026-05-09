موعد أول دفعة وطريقة السداد .. تفاصيل هامة لحاجزي “سكن لكل المصريين 7”

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتبارًا من غدا الأحد 10 مايو 2026، استقبال سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية للعملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا وداخل أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”.

سداد أقساط سكن لكل المصريين

وأوضح الصندوق أن سداد الأقساط يتم من خلال مكاتب البريد المُميكنة، مع منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الدفعة المستحقة، مؤكدًا أنه في حالة التأخر عن السداد بعد انتهاء المهلة المحددة سيتم تطبيق غرامة تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وأشار إلى أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية يتم تحصيلها كل 3 أشهر، ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص والحفاظ على جدية الحجز.

التخلف عن السداد

وأكد الصندوق أنه في حالة عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون السداد حتى نهاية مدتها، يُعد ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص، ويتم إيقاف التعامل على الطلب مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

توقيع غرامات

ودعا صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين المستفيدين إلى الالتزام بمواعيد السداد المحددة لتجنب إلغاء الطلبات أو توقيع غرامات التأخير، مع متابعة البيانات الرسمية الخاصة بالمبادرة لمعرفة أي تحديثات جديدة.