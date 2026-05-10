من 1.25 مليون جنيه.. تفاصيل وأسعار وحدات سكن لكل المصريين في 8 مدن جديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض العقاري وتلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل، كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين.

ويأتي هذا الطرح ليشمل نطاقاً جغرافياً واسعاً في المدن الجديدة مع تقديم تسهيلات تمويلية تمتد لعقدين من الزمن.

خريطة الانتشار: 8 مدن تستقبل المشروع

وأوضحت الوزارة أن التنفيذ يشمل ثماني مدن جديدة موزعة استراتيجياً لخدمة مختلف الأقاليم، وهي:

القاهرة الكبرى: حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة.

المدن المحورية: العاشر من رمضان، والسادات.

صعيد مصر: سوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة.

شرق القاهرة: حدائق العاصمة.

قائمة الأسعار ونظام الوحدات

وحددت وزارة الإسكان سقفاً سعرياً للوحدات المطروحة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

الوحدات بدون مصعد (أسانسير): بحد أقصى 1,250,000 جنيه مصري.

الوحدات بمصعد (أسانسير): بحد أقصى 1,350,000 جنيه مصري.

ماذا يشمل سعر الوحدة؟

وأكدت الوزارة أن السعر المعلن ليس مجرد قيمة للمباني فقط، بل يتضمن مميزات إضافية تضمن استدامة المشروع وقيمته القانونية، وهي:

حصة في الأرض: تضمن للمواطن ملكية جزئية في أرض المشروع.

وديعة الصيانة: تم تخصيص نسبة 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والمرافق.

تسهيلات التمويل والمواعيد النهائية

ويقدم المشروع نظام تمويل عقاري ميسر بنسبة فائدة 8% متناقصة، وتصل مدة السداد إلى 20 عاماً، وذلك بعد الحصول على موافقة جهة التمويل المختصة.

وأشار الإعلان إلى أن سحب كراسات الشروط متاح حالياً للمواطنين الراغبين في الحجز، على أن يكون الموعد النهائي لغلق باب سحب الكراسات هو 30 مايو 2026.

مد فترة تحويلات “بيت الوطن”

وكانت أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار هام يقضي بمد فترة استقبال التحويلات البنكية لتسجيلها كأرصدة للمواطنين، وذلك حتى موعد أقصاه 30 مايو 2026.

ويأتي هذا القرار بمثابة "طوق نجاة" للراغبين في اللحاق بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن"، حيث يمنحهم الوقت الكافي لتجاوز أي عقبات تقنية أو إدارية قد تواجه عمليات التحويل الدولي، مما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.