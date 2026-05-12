أخبار البلد

لعيد الأضحى.. شروط الأضحية السليمة

محمد غالي

يتزايد استعداد المواطنين لشراء الأضاحي، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط اهتمام كبير باختيار أضحية سليمة صحيا ومستوفية للشروط الشرعية، مع الحرص على تجنب أي ممارسات غش أو خداع قد تشهدها الأسواق خلال موسم البيع والشراء.

عند شراء الأضحية، ينصح بالتأكد من سلامة الحيوان صحيا قبل إتمام عملية الشراء، من خلال فحص العينين والتأكد من أن تكونا صافيتين ولامعتين وخاليتين من أي إفرازات أو عتامة، إلى جانب ملاحظة نظافة الفراء ونعومته باعتبارهما من أبرز مؤشرات الصحة الجيدة. 

كما يجب التأكد من خلو الأنف والفم من أي إفرازات أو روائح غير طبيعية قد تدل على وجود مرض.

وتعد حركة الحيوان من العلامات المهمة التي تكشف حالته الصحية، حيث يشير النشاط والحركة الطبيعية إلى سلامته وقوته، بينما قد يكون الخمول أو ضعف التفاعل دليلا على الإصابة بمرض أو وجود ضعف عام.

ويعتبر فحص الأسنان الوسيلة الأساسية لتحديد عمر الأضحية بدقة، إذ يدل تساوي الأسنان الأمامية على صغر سن الحيوان، بينما يشير ظهور “جوزين” كبيرين في مقدمة الفك إلى بلوغه السن المناسب للأضحية، في حين تعكس الأسنان الكاملة والكبيرة تقدما في العمر، وهو ما قد يقلل من جودة الاختيار.

وفيما يتعلق بالوزن والعمر المناسبين، يفضل أن يتراوح وزن الخراف بين 50 و60 كيلوجراما، وأن يكون عمرها من عام ونصف إلى عامين، بينما يشترط في الأبقار ألا يقل عمرها عن عامين لضمان جودة اللحم وصلاحية الأضحية.


وشهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج وحرص المواطنين على معرفة مواعيد الإجازات الرسمية والاستعداد المبكر للعيد، سواء للسفر أو شراء الأضاحي أو التجمعات العائلية.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن وقفة عرفات لعام 1447 هجريا توافق فلكيا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتأتي هذه التقديرات ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، في انتظار الإعلان الرسمي النهائي من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

تفاصيل هلال شهر ذي الحجة

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10:02 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 16 مايو 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأوضحت الحسابات أن الهلال لن يكون مرئيا في هذا اليوم، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 7 دقائق، بينما تتراوح مدة غروبه في باقي المحافظات المصرية بين 5 و12 دقيقة.

غرة شهر ذي الحجة 1447 هجريا

وبناء على هذه الحسابات، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الإثنين 18 مايو 2026، وهو ما يترتب عليه تحديد مواعيد مناسك الحج ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد استطلاع الهلال

وتستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة عقب مغرب يوم السبت 16 مايو 2026، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، على أن يتم إعلان الموعد الرسمي لوقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى بعد ثبوت الرؤية الشرعية.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال، سيكون الأحد 17 مايو أول أيام شهر ذي الحجة، والإثنين 25 مايو وقفة عرفات، والثلاثاء 26 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أهمية عيد الأضحى

ويعد عيد الأضحى المبارك من أعظم المناسبات الدينية لدى المسلمين، لما يحمله من أجواء روحانية وطقوس دينية مميزة، تشمل أداء مناسك الحج وصلاة العيد وذبح الأضاحي وصلة الرحم والتكبيرات.

أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة

تحظى الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة بمكانة عظيمة في الإسلام، ويستحب خلالها الإكثار من الأعمال الصالحة، ومن أبرزها:

الإكثار من الذكر والتكبير والتهليل والتحميد.
صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة لغير الحجاج.
صيام يوم عرفة لما له من فضل عظيم.
الدعاء والإكثار من الاستغفار.
الأضحية لمن استطاع.
ارتداء الثياب الحسنة يوم العيد وإظهار الفرح والبهجة.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، ويتكون من 12 شهرا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، ويستخدم في تحديد المناسبات والشعائر الإسلامية المختلفة، وعلى رأسها شهر رمضان وعيدا الفطر والأضحى وموسم الحج.

