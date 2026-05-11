إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر .. عدد الأيام وموعد البداية

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر .. يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج وبدء الاستعدادات لاستقبال العيد الكبير، إذ تصدر سؤال “إجازة العيد الكبير 2026 كام يوم؟” قوائم البحث على منصات الإنترنت المختلفة، خاصة بين الموظفين والعاملين الراغبين في التخطيط للسفر أو قضاء الإجازة مع العائلة.

ويترقب المواطنون الإعلان الرسمي الخاص بإجازة عيد الأضحى المبارك، باعتبارها واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، والتي تمنح الكثيرين فرصة للراحة أو السفر أو ترتيب الالتزامات العائلية والاجتماعية خلال فترة العيد.

واقرأ أيضًا:

الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الأضحى 2026

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن التقديرات الفلكية الخاصة ببداية شهر ذي الحجة لعام 2026، والتي يتم الاستناد إليها في تحديد توقيت وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات من المتوقع أن توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، مع انتظار الإعلان الرسمي النهائي عقب الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة.

ويُعد عيد الأضحى من أبرز المناسبات الدينية التي تحظى باهتمام واسع داخل مصر والدول العربية والإسلامية، حيث ترتبط الإجازة الرسمية الخاصة به بحركة السفر والزيارات العائلية والتجمعات الاجتماعية.

إجازة عيد الأضحى 2026 تبدأ من وقفة عرفات

تشير التقديرات الحالية إلى أن إجازة عيد الأضحى 2026 ستبدأ رسميًا من يوم وقفة عرفات الموافق الثلاثاء 26 مايو 2026، وتستمر خلال أيام العيد التي تبدأ يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ومن المعتاد أن تشمل الإجازة الرسمية يوم وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك، وهو ما يمنح العاملين في مختلف القطاعات عدة أيام متتالية من الراحة، سواء للموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو العاملين في القطاعين العام والخاص، وفقًا للقرارات الرسمية التي تصدرها الحكومة قبل العيد بفترة قصيرة.

إجازة العيد الكبير 2026 كام يوم؟

يتوقع أن تصل مدة إجازة عيد الأضحى 2026 إلى نحو 4 أو 5 أيام رسمية، وفقًا لما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية، حيث تتضمن الإجازة يوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى، وثاني أيام العيد، وثالث أيام العيد، مع احتمالية امتدادها إلى رابع أيام العيد بحسب قرارات الحكومة الرسمية.

ويأتي ذلك في ظل اعتماد الحكومة في بعض المناسبات الرسمية على مد الإجازات لتتوافق مع عطلات نهاية الأسبوع، بهدف منح العاملين فترة راحة أطول وتنشيط حركة السفر والسياحة الداخلية.

ورغم التوقعات الحالية، فإن الإعلان النهائي والرسمي لعدد أيام الإجازة يصدر من مجلس الوزراء قبل حلول العيد، بعد مراجعة المواعيد الرسمية والرؤية الشرعية.

لماذا يهتم المواطنون بعدد أيام إجازة عيد الأضحى؟

يحظى موعد إجازة عيد الأضحى 2026 باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطه المباشر بخطط السفر والتنقل بين المحافظات، خاصة مع توجه الكثير من الأسر إلى قضاء العيد في المدن الساحلية أو زيارة الأقارب والعائلات في المحافظات المختلفة.

كما يعتمد عدد كبير من الموظفين والعاملين على إجازة العيد الكبير في ترتيب التزاماتهم الشخصية أو الحصول على فترة راحة بعد فترات العمل الطويلة، إلى جانب الاستعداد للاحتفالات والطقوس المرتبطة بعيد الأضحى المبارك.

ويؤدي اقتراب موسم العيد أيضًا إلى زيادة الإقبال على حجز تذاكر القطارات ووسائل النقل المختلفة، فضلًا عن ارتفاع معدلات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية وأسعار الأضاحي وأماكن الخروج خلال العيد.

هل يمكن أن تختلف مدة الإجازة الرسمية؟

رغم التوقعات المتداولة بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026، فإن مدة الإجازة النهائية قد تختلف وفقًا للقرارات الحكومية الرسمية، والتي يتم تحديدها بناءً على ظروف العمل والمصلحة العامة.

وفي بعض الحالات، قد يتم منح العاملين أيامًا إضافية إذا تزامنت الإجازة مع عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما حدث في عدد من المناسبات الرسمية السابقة، بهدف توحيد مواعيد الإجازات الرسمية ومنح الموظفين فرصة أطول للراحة.

ويظل الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء هو المرجع الرسمي النهائي لتحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

عيد الأضحى من أطول الإجازات الرسمية في 2026

بحسب التقديرات الفلكية الحالية، فإن إجازة عيد الأضحى 2026 تُعد واحدة من أطول الإجازات الرسمية المنتظرة خلال العام، وهو ما يزيد من اهتمام المواطنين بمتابعة تفاصيلها بشكل مستمر خلال الأسابيع المقبلة.

ويترقب الملايين صدور القرارات الرسمية الخاصة بالإجازة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لموسم الحج وعيد الأضحى، وسط توقعات بزيادة حركة السفر والتنقلات الداخلية خلال فترة العطلة.