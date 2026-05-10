مواعيد قطارات عيد الأضحى 2026 الإضافية إلى الصعيد كاملة

أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

مواعيد قطارات عيد الأضحى 2026 .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد كبير من القطارات الإضافية والمخصوصة المتجهة إلى محافظات الصعيد، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2026، وذلك في إطار خطة الهيئة لتخفيف الزحام وتيسير حركة السفر أمام المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على الرحلات المتجهة إلى الوجه القبلي خلال موسم العيد.

ويأتي تشغيل القطارات الإضافية تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقرر تشغيل قطارات مكيفة وقطارات تالجو وقطارات تهوية ديناميكية خلال الفترة من 21 مايو 2026 وحتى 7 يونيو 2026، لتلبية احتياجات جمهور الركاب وتوفير وسائل نقل إضافية قبل عيد الأضحى.

مواعيد قطارات تالجو الإضافية إلى أسوان قبل عيد الأضحى

أوضحت الهيئة أنه سيتم تشغيل قطار 2040 تالجو القاهرة أسوان يوميًا خلال الفترة من 21 مايو 2026 وحتى 6 يونيو 2026، حيث يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 20:20 ويصل إلى محطة أسوان الساعة 08:10.

كما تقرر تشغيل قطار 2041 تالجو أسوان القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22 مايو 2026 وحتى 7 يونيو 2026، حيث يتحرك من محطة أسوان الساعة 19:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.

قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان

شملت خطة التشغيل الإضافية تشغيل قطار 1938 مكيف القاهرة أسوان يوميًا خلال الفترة من 21 مايو 2026 وحتى 6 يونيو 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05.

كما يتم تشغيل قطار 1939 مكيف أسوان القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22 مايو 2026 وحتى 7 يونيو 2026، حيث يتحرك من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15.

وأعلنت الهيئة أيضًا تشغيل قطار 1930 مكيف القاهرة أسوان يومي 21 و23 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 06:15.

وفي الاتجاه العكسي، يتم تشغيل قطار 1931 مكيف أسوان القاهرة يومي 22 و24 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35.

مواعيد قطارات الثالثة المكيفة إلى الصعيد

ضمن خطة التيسير على المواطنين، تقرر تشغيل قطار 1948 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان يوميًا خلال الفترة من ليلة 21 و22 مايو 2026 وحتى ليلة 6 و7 يونيو، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 12:30.

كما يتم تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة أسوان القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22 مايو 2026 وحتى 7 يونيو 2026، حيث يتحرك من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25.

وتشمل الخطة أيضًا تشغيل قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان يوميًا من ليلة 21 و22 مايو 2026 وحتى ليلة 6 و7 يونيو، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:20 ويصل محطة أسوان الساعة 14:20.

وفي المقابل، يتم تشغيل قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان القاهرة يوميًا خلال الفترة من 22 مايو 2026 وحتى 7 يونيو 2026، حيث يتحرك من محطة أسوان الساعة 19:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 09:15.

قطارات إضافية بين الإسكندرية وأسوان

أعلنت الهيئة تشغيل قطار 1936 مكيف الإسكندرية أسوان يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 19:20 ويصل محطة أسوان الساعة 12:00.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة والإسكندرية للجمهور يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:10 ويصل الإسكندرية الساعة 16:45.

كما تقرر تشغيل قطار 1937 مكيف أسوان القاهرة يوم 26 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35.

قطارات مخصوصة للأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية

ضمن الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى، أعلنت الهيئة تشغيل عدد من القطارات المخصصة للأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية، حيث يتم تشغيل قطار 2244 تهوية ديناميكي القاهرة أسوان مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 25 مايو 2026 فقط، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00.

كما يتم تشغيل قطار 2245 تهوية ديناميكية أسوان القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 1 يونيو 2026 فقط، حيث يتحرك من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل القاهرة الساعة 07:25.

وتقرر كذلك تشغيل قطار 2246 تهوية ديناميكية القاهرة أسوان مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان الساعة 08:35.

وفي الاتجاه العكسي، يتم تشغيل قطار 2247 تهوية ديناميكية أسوان القاهرة مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يوم 1 يونيو 2026 فقط، حيث يتحرك من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:15.

كما يتم تشغيل قطار 2248 تهوية ديناميكية الإسكندرية أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان الساعة 10:30.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة والإسكندرية للجمهور يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الإسكندرية الساعة 08:20.

وفي العودة، يتم تشغيل قطار 2249 تهوية ديناميكية أسوان الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 4 يونيو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية الساعة 14:05.

كما يتم تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية والقاهرة للجمهور يوم 5 يونيو 2026 فقط، إذ يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05.

قطارات مخصوصة لنادي الجعافرة والاتحاد النوعي

أعلنت الهيئة تشغيل قطار 2250 تهوية ديناميكية الإسكندرية أسوان مخصوص لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان الساعة 07:45.

كما يتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة والإسكندرية للجمهور يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الإسكندرية الساعة 02:35.

وفي العودة، يتم تشغيل قطار 2251 تهوية ديناميكية أسوان الإسكندرية مخصوص لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية يوم 5 يونيو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:15 ويصل الإسكندرية الساعة 07:05.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية والقاهرة للجمهور يوم 6 يونيو 2026 فقط، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25.

كما تقرر تشغيل قطار 2252 تهوية ديناميكية القاهرة أسوان مخصوص للاتحاد النوعي يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:50.

ويتم أيضًا تشغيل قطار 2253 تهوية ديناميكية أسوان القاهرة مخصوص للاتحاد النوعي يوم 4 يونيو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35.

وأعلنت الهيئة كذلك تشغيل قطار 2254 تهوية ديناميكية القاهرة أسوان مخصوص للاتحاد النوعي يوم 25 مايو 2026 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 07:25.

مواعيد القطارات

وفي الاتجاه العكسي، يتم تشغيل قطار 2255 تهوية ديناميكية أسوان القاهرة مخصوص للاتحاد النوعي يوم 4 يونيو 2026 فقط، حيث يتحرك من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25.

