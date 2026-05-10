رئيسة وزراء إيطاليا خلال احتفال عيد الأم: أعظم هدية وأعمق التحديات

احتفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعيد الأم الذي يواكب الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.

ونشرت جورجيا ميلوني صورة تجمعها بابنتها و أرفقتها بتعليق معبر عن قيم الأمومة وأهميتها في المجتمع.

واعتبرت ميلوني أن الأمومة تمثل أعظم هدية يمكن أن تقدمها الحياة، لكنها في الوقت نفسه "أعمق التحديات"، لافتة إلى أنها تغير نظرة المرأة إلى العالم وتعيد تشكيل مفهومها للحب والمسؤولية.

وأشارت إلى أن الأمومة تمنح المرأة مزيجا من القوة والهشاشة، وتعلمها معنى الحب غير المشروط، إلى جانب قدرتها على التحمل والصبر رغم الضغوط والتعب والمخاوف اليومية التي تواجهها الأمهات.

وحرصت رئيسة الوزراء الإيطالية على توجيه التحية لجميع الأمهات، خاصة اللواتي يواصلن العمل والعطاء بصمت من أجل أسرهن، مؤكدة أن ما يقدمنه يوميا يترك أثرا عميقا داخل العائلات والمجتمعات.

يشار إلى أنه تم الاحتفال بعيد الأم لأول مرة في إيطاليا في مايو عام ١٩٥٧ في مدينة أومبريا باحتفالات رائعة وانتشرت إلى باقي المدن ولاقى هذا اليوم نجاحا باهرا، حتى أنه بعد عام واحد فقط، تم اعتماده كعيد في جميع أنحاء إيطاليا.