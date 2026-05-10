طرق حجز ميسرة تزامنا مع الإقبال على القطارات خلال عطلة عيد الأضحى| هذه القائمة كاملة

في إطار حرص وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، خاصة مع تزايد الاقبال الجماهيرى على القطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تعلن الهيئة عن إتاحة العديد من الطرق الخاصة بحجز تذاكر السفر على جميع القطارات، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب والحد من التكدس أمام شبابيك التذاكر وذلك من خلال الوسائل التالية:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة .

2- الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

3- تطبيق الهاتف المحمول المتاح على متجري التطبيقات (Play Store & App Store) .

4- الحجز عن طريق وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهي:(فوري – خالص – الأهلي ممكن – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول – مصاري – أموال – موجة – سمارت باي – وقتي).

5- حجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول، أو الرقم 09000661 من أي تليفون أرضي، وذلك قبل موعد قيام القطار بـ15 يوماً وحتى قبل قيامه بساعة واحدة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، والبالغ عددها 34 مكتباً على مستوى الجمهورية.

7- ماكينات الحجز الذاتي (TVM) الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

جميع إجراءات الحجز تتم وفق منظومة إلكترونية ورقابية متكاملة

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحقيق العدالة في توزيع تذاكر السفر وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للحصول على التذاكر ومنع أى ممارسات غير قانونية بذات الشأن ، تؤكد الهيئة أن جميع إجراءات الحجز تتم وفق منظومة إلكترونية ورقابية متكاملة ، حيث تتم عملية حجز التذاكر باستخدام الرقم القومي، بحد أقصى 4 تذاكر فقط لكل رقم قومي، بالإضافة إلى تكثيف الاجراءات الرقابية على عمليات حجز التذاكر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة.

كما تشير الهيئة إلى حرصها على تحقيق التوازن بين مختلف طرق ووسائل الحجز وكذلك توزيع التذاكر على المحطات من إجمالي المقاعد المخصصة بكل قطار ، وذلك من خلال ضوابط ومعايير تشغيلية تراعي الكثافة وحجم التشغيل ، بما يضمن إتاحة الخدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية ، مؤكدة أنها لا تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي.