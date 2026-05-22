تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع
انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 189 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (15 : 21 مايو 2026).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*الجمعة 15 مايو  2026:*

الجمعة 15 مايو  2026:

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالعمل على توسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي لتمهيد الطريق لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة لدعم خطط التنمية البيئية وتحقيق أهداف المناخ، استقبل المهندس شريف عبد الرحيم  الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات،  إريك ب.هوسم، سفير النرويج لدى مصر وليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة للجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ودعم جهود التحول الأخضر والطاقة النظيفة.

*السبت 16 مايو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر " كلح الجبل " بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21 مليون جنيه، ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عددٍ من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للقاهرة، وتحسين الصورة البصرية للمناطق التراثية والتاريخية، وتضمنت فعاليات الزيارة:-

• تفقد مشروع رفع كفاءة الواجهات الخارجية والموقع العام لقصر التحرير.

• تدشين مبادرة "شارع الفن" بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين.

• تفقد مشروع تحسين الصورة البصرية للميادين والشوارع الرئيسية بمنطقة "وسط البلد".

• تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة.

• تفقد معرض "أهلًا بالعيد" بمنطقة الجمالية.

• تفقد معرض الحرف التراثية بشارع المعز. 

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، حيث أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، خاصة بشمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين ١٧ و١٨ مايو الجارى.

*الأحد 17 مايو 2026:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية والتنموية التي تهم أبناء المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الأداء وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة المحافظات.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل في مجالات التنمية المحلية والحفاظ على البيئة وجهود الاستفادة من المزايا التنافسية والمقومات التراثية التي تتميز بها المحافظات.

*الأثنين 18 مايو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظات عبر سيارات الميكروباص والسيرفيس، وذلك مع ممثلى الشركة الوطنية للاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية برئاسة اللواء عمرو السحرتي، إلى جانب ممثلي شركة "حورس أناليتيكس" للابتكار الرقمي برئاسة الدكتور محمد الحداد، والسيد/ محمد أبو شادي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة النقل المحلي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان -إدفو -كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها حيال وقائع المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال المرور على محافظة أسوان في الفترة من ١٢ وحتى ١٤ مايو ٢٠٢٦ .

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع، استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تأمين ساحات صلاة العيد، والرفع الفوري للمخلفات بمحيط المساجد والساحات، ومتابعة مواقف النقل العام والسرفيس لضمان انتظام التعريفة وتيسير الحركة المرورية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية وتجهيزها لاستقبال الأضاحي، مع حظر الذبح خارج المجازر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

*الثلاثاء 19 مايو 2026:*

قام وفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بزيارة لمصانع سكر قوص التابعة لشركة السكر والصناعات التكميلية بمحافظة قنا، بحضور السيدة Eva Suarez مدير الوكالة الإسبانية، وممثلي الوكالة، والدكتور عيد الراجحي مساعد الوزيرة للدعم الفني للحد من التلوث، وعدد من القيادات من الجانبين .

كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للسادة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الإستشارية ، وذلك في أول اجتماع للجنة برئاستها عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل أكبر وتعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على أعمال اللجنة .

*الأربعاء 20 مايو 2026:*

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يهدف الي توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التى تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بيانات بصفة دورية، وكذا دور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة بمتابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية  CBAM)) والمشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والتزامها ببند إنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة ، لتذليل  أي معوقات تواجه المواطنين في ملف التقنين والتنسيق المستمر مع المحافظات لسرعة الإنتهاء من كافة الطلبات والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً لأعضاء لجنة إسترداد أراضى الدولة متمثلين فى إدارة المساحة العسكرية وإدارة نظم القوات المسلحة والهيئة المصرية العامة للمساحة والشركات التابعة لها لمتابعة منظومة التقنين عبر المنصة الوطنية وملف المتغيرات المكانية .

*الخميس 21 مايو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تجهيز مواقع الغوص السياحي بمدينة شرم الشيخ ومحمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء بشمندورات رسو اليخوت السياحية الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، ودعم استدامة الأنشطة السياحية والبيئية بالمحميات الطبيعية بجنوب سيناء.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني المخطط الذى تم تنفيذه على عدد من مدن محافظة الفيوم، والتي أسفرت عن إصدار 50 ترخيص بناء للمواطنين، و174 شهادة صلاحية موقع، و202 نموذج 6 و7 لملفات التصالح، و276 نموذج 8، فضلاً عن معاينة 34 حالة متغير مكاني واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

هل يجوز للناذر الأكل من الأضحية المنذورة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الادخار من لحم الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

