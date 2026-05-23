طريقة عمل خبز توست بالحبوب.. صحي ولذيذ

خبز توست بالحبوب من المعجنات الصحية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تناولها خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خبز توست بالحبوب، فيما يلي…

مقادير خبز توست بالحبوب

● 3 كوب دقيق

● 1 كوب شوفان

● ¼ كوب عسل أبيض

● ½ كوب زبدة

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● لبن للعجن

● رشة ملح

● 1 ملعقة صغيرة سكر

● سمسم

● حبة البركة

● شمر حبوب

● كمون حبوب

● ينسون حب

● بذور قرع

● بذور شيا

● بذر كتان



طريقة تحضير خبز توست بالحبوب



تعجن جميع المقادير باللبن

ثم تترك العجينة لتخمر

وتفرد وتلف رول

ثم توضع في قالب توست وتترك لتخمر مرة أخرى

وتخبز في الفرن حتى تمام الطهي

ويقدم