طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. أكلة سريعة وطعمها لذيذ

فاهيتا الفراخ من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك فهي تتمتع بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فاهيتا الفراخ، فيما يلي….

مقادير فاهيتا الفراخ



● دجاج صدور مخلي شرائح

● بصل شرائح

● كوسة شرائح

● جزر شرائح

● فلفل رومي شرائح

● ثوم بودرة

● بابريكا

● بهارات دجاج

● ملح

● فلفل أسود

● بقدونس

● زيت زيتون

للتقديم

● بطاطس مهروسة



طريقة تحضير فاهيتا الفراخ



تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل والثوم والبابريكا والبهارات.

تقلب قطع الدجاج مع القليل من الزيت في جريل على النار، مع البصل والكوسة والجزر والفلفل الرومي والبقدونس حتى النضج.

تخلط البطاطس مع الملح والفلفل والبابريكا والبقدونس والقليل من الزيت، حسب الرغبة.

يقدم خليط الدجاج مع خليط البطاطس.