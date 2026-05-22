ضبط عاطلين سرقا أجزاء حديدية من كشك كهرباء بالقطامية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بسرقة أجزاء حديدية من كشك كهرباء بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) وضبط بحوزتهما (المسروقات المستولى عليها - مركبة التروسيكل والأدوات المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "القطع".

وباستدعاء مندوب شركة الكهرباء اتهمهما بالسرقة، وأضاف بأن واقعة السرقة لم تؤثر على الخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



