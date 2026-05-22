اليوم.. فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير في البحيرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، في محافظة البحيرة، برئاسة اللواء محمد زايد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026، لمدة ساعتين لإجراء أعمال الصيانة.

أما المناطق المتأثرة فهي: قرية نجيب محفوظ، إصلاح كوبري عبد، الستمائة، الربعمائة، القوني، الحداد البحري والقبلي والوسطاني، باغوس، أنيس دوس، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتي الساعة العاشرة صباحآ نفس اليوم وذلك لعمل الصيانة اللازمة لبعض المحولات الكهربائية بحوش عيسى.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمركز أبو المطامير، عن الحداد انيس دوس، السماكره، المصري، الشيخ قاسم، رضوان، كوم صوان، وذلك من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة.