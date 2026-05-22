جريمة في شارع السوق.. فران وشقيقه ينهيان حياة عامل بطلق ناري في رشيد بالبحيرة

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة حادثًا مروعًا، حيث لقى عامل مصرعه إثر إصابته بعيار ناري في الصدر، أطلقه عليه فران وشقيقه، جراء مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين بوسط المدينة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين والسلاح المستخدم، وجارٍ ملاحقة المتهم الثاني الهارب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال المدعو عماد حامد محمد اللواح، 47 عامًا، عامل، ومقيم بشارع المنزلي بنطاق ذات المركز، مصابًا بطلق ناري في الصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته أثناء محاولة إسعافه.

​وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد إلى مكان الواقعة والمستشفى وبسؤال والد المجني عليه، المدعو حامد محمد اللواح، 72 عامًا، بالمعاش، اتهم كلًا من:- ​إبراهيم علي النشار، 41 عامًا، فران، وشقيقه "حسن" 47 عامًا، فران، والمقيمين بشارع السوق العمومي، بالتعدي على نجله.

وأوضح الأب في أقواله أن المتهم الأول أطلق عيارًا ناريًا من "طبنجة" كانت بحوزته تجاه نجله، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بينهم أمام منزل المتهمين بشارع السوق العمومي بسبب خلافات مالية، وتطورت سريعًا إلى مشاجرة.

​وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، نجح ضباط مباحث مركز رشيد في ضبط المتهم الأول والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة "الطبنجة"، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لتحديد مكان اختباء شقيقه "المتهم الثاني" وضبطه.

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.