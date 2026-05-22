قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مات وهو بيترافع.. وفاة محامي بالإسكندرية داخل محكمة الدخيلة
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
100 ألف للدوري.. رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال والسيدات والكأس
براتب 13500جنيه.. وظائف خالية في مصانع والكهرباء
القنصل المصري بجدة لـ أش أ : جاهزون لخدمة الحجاج ونشيد بالتسهيلات السعودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي
بعد تثبيت الفائدة.. ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
الداخلية تكشف حقيقة إجبار طفل على مغادرة منزله بسبب زوجة والدة في الخانكة
الزمالك يتصدر سجل الأبطال.. 8 أندية حسمت اللقب في دوريات العالم
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تحاول إقناع سلطنة عمان بفرض رسوم للعبور من مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جريمة في شارع السوق.. فران وشقيقه ينهيان حياة عامل بطلق ناري في رشيد بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة حادثًا مروعًا، حيث لقى عامل مصرعه إثر إصابته بعيار ناري في الصدر، أطلقه عليه فران وشقيقه، جراء مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين بوسط المدينة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين والسلاح المستخدم، وجارٍ ملاحقة المتهم الثاني الهارب.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال المدعو عماد حامد محمد اللواح، 47 عامًا، عامل، ومقيم بشارع المنزلي بنطاق ذات المركز، مصابًا بطلق ناري في الصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة. 

​وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد إلى مكان الواقعة والمستشفى وبسؤال والد المجني عليه، المدعو حامد محمد اللواح، 72 عامًا، بالمعاش، اتهم كلًا من:- ​إبراهيم علي النشار، 41 عامًا، فران، وشقيقه "حسن" 47 عامًا، فران، والمقيمين بشارع السوق العمومي، بالتعدي على نجله.

وأوضح الأب في أقواله أن المتهم الأول أطلق عيارًا ناريًا من "طبنجة" كانت بحوزته تجاه نجله، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بينهم أمام منزل المتهمين بشارع السوق العمومي بسبب خلافات مالية، وتطورت سريعًا إلى مشاجرة.

​وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، نجح ضباط مباحث مركز رشيد في ضبط المتهم الأول والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة "الطبنجة"، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لتحديد مكان اختباء شقيقه "المتهم الثاني" وضبطه.

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

البحيرة محافظة البحيرة مدينة رشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي

مدبولي يشيد بجهود اللجنة الطبية بمجلس الوزراء في تنفيذ القوافل

الخدمات الطبية

الصحة: تقديم 16479 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

وزير الصحة

وزير الصحة: مصر نموذج عالمي في القضاء على الالتهاب الكبدي سي

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد