رئيس مدينة طوخ يحذر من تراكم القمامة حول أكشاك الكهرباء

عقد المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اجتماعًا مع مسؤولي النظافة ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة رفع كفاءة أعمال النظافة بمحيط أكشاك الكهرباء وكبائن المحولات، في إطار الحفاظ على سلامة وأمن المرافق الحيوية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.



وشدد رئيس مدينة طوخ خلال الاجتماع على ضرورة إزالة أي تراكمات للقمامة أو المخلفات بمحيط أكشاك الكهرباء والمحولات، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ حملات مرور ميدانية يومية للتأكد من الالتزام الكامل ورفع كفاءة منظومة النظافة بجميع الوحدات المحلية.

وأشار «جمعة» إلى تشكيل لجان متابعة مستمرة لرصد أي مخالفات أو تقصير في أعمال النظافة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي إهمال قد يهدد سلامة المواطنين أو المرافق العامة.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بالقرب من أكشاك الكهرباء أو المحولات، حفاظًا على سلامة الجميع وتجنبًا لوقوع أي حوادث.