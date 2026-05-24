مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن وجهة محمد صلاح في الموسم القادم

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن وجهة النجم المصري محمد صلاح الموسم القادم.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "برأيك.. ما هي الوجهة الأنسب لمحمد صلاح الموسم القادم؟".

وفي سياق متصل، قال الإعلامي أحمد موسى إن النجم المصري محمد صلاح واصل كتابة التاريخ مع نادي ليفربول منذ انضمامه عام 2017، مؤكدًا أن مسيرته امتدت على مدار 9 سنوات حافلة بالبطولات والإنجازات الفردية، حيث توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات، إلى جانب تصدره قائمة صناع الألعاب في أكثر من موسم.

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح كان دائمًا حاضرًا في سباق الأفضل عالميًا، رغم عدم فوزه بالجائزة، مشيرًا إلى أن اسمه ظل ضمن المرشحين الكبار بفضل مستواه الثابت وتأثيره داخل الملعب.