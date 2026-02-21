يارا السكري تبهر الجمهور فى مسلسل «على كلاي» بأداء متقن ومشاهد مؤثرة

نجحت النجمة الصاعدة يارا السكري في تقديم أداء لافت ومؤثر خلال أحداث مسلسل «على كلاي»، لتؤكد منذ الحلقات الأولى امتلاكها أدوات فنية حقيقية وحضورا قادرا على جذب انتباه المشاهدين.

وقدمت يارا من خلال شخصية «روح» مدرسة اللغة الإنجليزية التي تجسدها ضمن الأحداث نموذجا لشخصية تحمل أبعادا إنسانية متعددة، ما بين القوة الداخلية والرقة الظاهرة، لتنجح في رسم تفاصيل دقيقة تعكس تطور الشخصية مع تصاعد الأحداث، واعتمدت في أدائها على الإحساس الصادق والهدوء التعبيري، بعيدا عن المبالغة، وهو ما منح الشخصية مصداقية واضحة لدى الجمهور.

وبرزت بشكل خاص في المشاهد التي جمعتها بالنجم أحمد العوضي، حيث ظهرت حالة من التناغم الفني بينهما أضفت على المشاهد قدرا كبيرا من الواقعية والتأثير، كما شكلت مشاهدها مع والدها في العمل، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد الصاوي، مساحة درامية قوية أظهرت قدرتها على التفاعل مع ممثلين من أصحاب الخبرة، مع الحفاظ على حضورها الخاص وشخصيتها المستقلة داخل السياق الدرامي.

وجاءت الحلقة الرابعة لتشهد ذروة أدائها فيما يمكن اعتباره «ماستر سين» مبكرا في العمل، عقب وفاة شقيقها ضمن الأحداث؛ إذ دخلت في حالة من الانهيار النفسي قدمتها بصدق وإحساس عال عكست من خلاله ألم الفقد والانكسار الداخلي دون افتعال، ليصل المشهد إلى المشاهد بعمق وتأثير واضحين، ويحصد إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت يارا السكري أن تفرض حضورها وسط كوكبة من النجوم، وأن تثبت أن الرهان على الموهبة الحقيقية يظل دائمًا الرابح الأكبر.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بعدما لفتت الأنظار خلال العام الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل «فهد البطل» أمام النجم أحمد العوضي، حيث شكل دورها علامة فارقة في مسيرتها، وأسهم في ترسيخ صورتها كموهبة واعدة قادرة على التطور والاستمرار.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.