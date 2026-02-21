قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
14 مارس.. الحكم على الفنان محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
فن وثقافة

يارا السكري تبهر الجمهور فى مسلسل «على كلاي» بأداء متقن ومشاهد مؤثرة

يارا السكري
يارا السكري
أوركيد سامي

نجحت النجمة الصاعدة يارا السكري في تقديم أداء لافت ومؤثر خلال أحداث مسلسل «على كلاي»، لتؤكد منذ الحلقات الأولى امتلاكها أدوات فنية حقيقية وحضورا قادرا على جذب انتباه المشاهدين.

وقدمت يارا من خلال شخصية «روح» مدرسة اللغة الإنجليزية التي تجسدها ضمن الأحداث  نموذجا لشخصية تحمل أبعادا إنسانية متعددة، ما بين القوة الداخلية والرقة الظاهرة، لتنجح في رسم تفاصيل دقيقة تعكس تطور الشخصية مع تصاعد الأحداث، واعتمدت في أدائها على الإحساس الصادق والهدوء التعبيري، بعيدا عن المبالغة، وهو ما منح الشخصية مصداقية واضحة لدى الجمهور.

وبرزت بشكل خاص في المشاهد التي جمعتها بالنجم أحمد العوضي، حيث ظهرت حالة من التناغم الفني بينهما أضفت على المشاهد قدرا كبيرا من الواقعية والتأثير، كما شكلت مشاهدها مع والدها في العمل، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد الصاوي، مساحة درامية قوية أظهرت قدرتها على التفاعل مع ممثلين من أصحاب الخبرة، مع الحفاظ على حضورها الخاص وشخصيتها المستقلة داخل السياق الدرامي.

وجاءت الحلقة الرابعة لتشهد ذروة أدائها فيما يمكن اعتباره «ماستر سين» مبكرا في العمل، عقب وفاة شقيقها ضمن الأحداث؛ إذ دخلت في حالة من الانهيار النفسي قدمتها بصدق وإحساس عال عكست من خلاله ألم الفقد والانكسار الداخلي دون افتعال، ليصل المشهد إلى المشاهد بعمق وتأثير واضحين، ويحصد إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت يارا السكري أن تفرض حضورها وسط كوكبة من النجوم، وأن تثبت أن الرهان على الموهبة الحقيقية يظل دائمًا الرابح الأكبر.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بعدما لفتت الأنظار خلال العام الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل «فهد البطل» أمام النجم أحمد العوضي، حيث شكل دورها علامة فارقة في مسيرتها، وأسهم في ترسيخ صورتها كموهبة واعدة قادرة على التطور والاستمرار.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

