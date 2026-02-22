إبراهيم نور الدين: جهاد جريشة عمره ما كان رقم 1 في التحكيم المصري

قال الحكم الدولي السابق ، إبراهيم نور الدين ، أنه يحترم جهاد جريشة الحكم الدولي السابق ، موضحاً أن جريشة لم يكن الحكم الأول في مصر في يوم من الأيام ، موضحاً أن جريشة استفاد من عدم توفيق بعض الحكام الذين تزامنوا معه خلال الفترة التي عمل فيها أمثال سمير عثمان.

وتابع إبراهيم نور الدين خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : جهاد جريشة زعل مني بعدما تم ترشيحي للقائمة الدولية على حسابه ، موضحاً أن أسرة الحكام في مصر "بيحبوا بعض" وخلال توليه المسئولية عمل على إضافة روح الود بين اسرة الحكام.

