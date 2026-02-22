قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
أحمد موسى: مصر تبذل جهودًا مكثفة لمنع اندلاع حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم نور الدين: جهاد جريشة عمره ما كان رقم 1 في التحكيم المصري

حسن العمدة

قال الحكم الدولي السابق ، إبراهيم نور الدين ، أنه يحترم جهاد جريشة الحكم الدولي السابق ، موضحاً أن جريشة لم يكن الحكم الأول في مصر في يوم من الأيام ، موضحاً أن جريشة استفاد من عدم توفيق بعض الحكام الذين تزامنوا معه خلال الفترة التي عمل فيها أمثال سمير عثمان.
وتابع إبراهيم نور الدين خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : جهاد جريشة زعل مني بعدما تم ترشيحي للقائمة الدولية على حسابه ، موضحاً أن أسرة الحكام في مصر "بيحبوا بعض" وخلال توليه المسئولية عمل على إضافة روح الود بين اسرة الحكام.
وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.
ويستضيف برنامج "النجوم في رمضان" كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية " لاعبين ومدربين " و مسؤولي الأندية وقيادات الكرة والرياضة بشكل عام في حوارات حصرية يكشف خلالها الكثير من الأسرار لأول مرة

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

