محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي

أحمد بسيوني

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية صباح اليوم زيارة ميدانية لمتابعة وبحث أزمة تكدس مرافقي المرضى أمام مستشفي الشاطبي وذلك في إطار الحرص على توفير حلول إنسانية تحفظ كرامة المواطنين وتخفف من معاناتهم أثناء انتظار ذويهم.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية، مشددًا على أن التعامل مع الأزمة يجب أن يتم برؤية متكاملة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي إلى جانب الاعتبارات التنظيمية. ووجه إدارة الجامعة بسرعة حصر المواقع القريبة من المستشفى التي يمكن استغلالها لإقامة ساحة انتظار أو استراحة مجهزة بشكل لائق، مع توفير الخدمات الأساسية من دورات مياه ومظلات ومقاعد وأماكن للانتظار.

كما أشار إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم إنشاء وتجهيز أماكن الانتظار، في إطار المسؤولية المجتمعية، بما يضمن استدامة الحل وعدم تكرار مشهد افتراش الأرصفة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بالتعاون مع المحافظة لتحديد موقع مناسب لاستيعاب أهالي المرضى، موضحًا أن الجامعة ستوفر كافة الإمكانات اللوجستية اللازمة لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تخدم أربع محافظات، ما يؤدي إلى زيادة أعداد المترددين، حيث تستقبل المستشفيات نحو 15 ألف حالة سنويًا، فيما يشهد مستشفى الشاطبي نحو 90 حالة ولادة يوميًا. وأكدت أن منع دخول المرافقين يأتي حفاظًا على سلامة المرضى ومنع انتقال العدوى وتهيئة بيئة علاجية مناسبة، مع استمرار التنسيق مع المحافظة لتوفير أماكن انتظار لائقة تحد من التكدس أمام المستشفيات الجامعية.

وفي ختام الزيارة، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من التصور التنفيذي للحل في أقرب وقت، مؤكدًا أن رضى المواطن السكندري أولوية قصوى، وأن المحافظة ستتابع تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع لضمان توفير بديل حضاري وآمن لأهالي المرضى

