قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة سابع يوم من رمضان | بث مباشر
رامز ليفل الوحش .. ماجد المصري يضرب رامز جلال علقة موت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة وشبورة كثيفة غداً.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارآ..بينما يسود طقس بارد إلى شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد ليلا بنسبة ضعيفة جدا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 12

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 19 11

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 23 10

السويس 21 10

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 04

كاترين 15 02

الطور 23 14

طابا 19 10

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 20 12

العلمين 21 12

مطروح 19 12

السلوم 20 11

سيوة 22 07

رأس غارب 21 12

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 17

حلايب 23 19

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 23 14

جبل علبة 23 14

رأس حدربة 22 18

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 13

الأرصاد تحذر سحب ممطرة وشبورة كثيفة أجواء شديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

شركة سكاتك النرويجية تعزز مشروعات الطاقة الجديدة بمحافظات مصر

الهلال الأحمر

في 6 رمضان.. هلال الخير تقيم موائد الإفطار وتوزع السلال الغذائية على الأسر المصرية والفلسطينية المتعففة

الارصاد

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة وشبورة كثيفة غداً.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً

بالصور

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد