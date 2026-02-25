وكيل حسام عبد المجيد يحسم الجدل حول التجديد للزمالك وموقف اللاعب من الأهلى وبيراميدز

كشف إسلام عبد المجيد، شقيق ووكيل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، عن كواليس ملف تجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الفترة الحالية لا تشهد أي تطورات جديدة.

وقال إسلام عبد المجيد، خلال مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة أون سبورت، إن ظروف النادي الحالية لا تسمح بفتح ملف التجديد، في ظل انشغال الإدارة بحل الأزمات والتركيز على المنافسة في بطولة الدوري.

وأوضح وكيل اللاعب أنه لا توجد مستجدات في مفاوضات الزمالك لتجديد عقد حسام، مشددًا على أن اللاعب يرحب بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكنه يشترط تضمين بند يسمح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأضاف: "حسام عبد المجيد يرغب في الاحتراف من خلال الزمالك، وهو يبحث عن هذه الخطوة يوميًا، وهدفنا الأساسي هو الاحتراف في أوروبا".

وأكد أن أي لاعب يتألق في الدوري الممتاز طبيعي أن يحظى باهتمام الأهلي وبيراميدز والزمالك، إلا أنه شدد على أن اللاعب لن يناقش أي عرض من داخل مصر بعد خوض تجربة الاحتراف، باستثناء الزمالك، احترامًا وتقديرًا للنادي.