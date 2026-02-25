ركلة جزاء أم لا؟.. مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وزد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي الجدل بشأن أحقية زد لركلة جزاء إمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز،وعلق عبر فيسبوك كاتبا:برأيك هل زد يستحق ركلة جزاء أم لا أمام الزمالك.



وجاء اللقاء قويًا ومثيرًا بين الفريقين، حيث نجح الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل بعدما اعتلى الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعد الفوز على زد 2-1.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهتين سجل مهاجموه 30 هدفًا واستبقلت شباكة 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين، سجل 29 هدفًا وعليه 13 هدفًا.