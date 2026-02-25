نواب الإسكندرية يتعهدون بالتنسيق المستمر لحل مشاكل المواطنين.. صور

تعهد نواب محافظة الإسكندرية ، بالتعاون والتنسيق سويا ، من أجل حل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظة الإسكندرية ، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة .

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذى نظمه النائب محمد مصيلحي وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ، بمشاركة النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،وذلك بحضور المهندس ايمن عطية محافظ الإسكندرية ، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي.

وأكد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن حفل الإفطار كان فرصة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطن الاسكندراني ، خاصة أنه شارك في الحفل جميع نواب المحافظة ، عن القائمة والفردى.

وأشار النائب محمد مجاهد ، إلى أن نواب محافظة الإسكندرية تعاهدوا ، علي التعاون سويا من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين بمحافظة الإسكندرية ، وذلك من خلال التواصل المستمر مع مختلف الجهات الحكومية من أجل تحقيق مصالح المواطنين.

