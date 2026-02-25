برلمانية: إطلاق شبكة السكتة الدماغية إنجاز وطني يعزز إنقاذ المرضى

أكدت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إطلاق الشبكة الوطنية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويعكس بوضوح نجاح الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف بناء نظام صحي متكامل يواكب المعايير العالمية ويضع إنقاذ حياة المواطنين في مقدمة الأولويات.

وأوضحت أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن أهمية هذه الشبكة تنبع من دورها الحيوي في سرعة التعامل مع حالات السكتة الدماغية، خاصة خلال «الساعات الذهبية» الأربع والنصف الأولى، التي تمثل الفرصة الحاسمة لإنقاذ المريض وتقليل نسب الوفاة والإعاقة الدائمة، مشيرة إلى أن وجود منظومة وطنية متكاملة تربط وحدات التشخيص والعلاج يضمن التدخل الطبي الفوري ويُحدث فارقًا حقيقيًا في نتائج العلاج.

وأشارت عضو صحة البرلمان، إلى أن ما أعلنته وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار بشأن إنشاء مئات الوحدات المتخصصة وتوزيعها جغرافيًا على مستوى الجمهورية، يعكس رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق العدالة الصحية، وضمان وصول الخدمة الطبية المتقدمة إلى جميع المواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل الفجوة بين المناطق المختلفة.

وأضافت ريهام ابو الحسن أن، تدشين أولى وحدات الشبكة في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع الصحي، ويبرهن على أن مصر أصبحت تمتلك بنية طبية حديثة قادرة على التعامل مع الأمراض الخطيرة وفق أحدث التقنيات العالمية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن السكتة الدماغية تعد من أخطر أسباب الوفاة والإعاقة على مستوى العالم، ومن ثم فإن إنشاء شبكة وطنية متخصصة للتعامل معها يمثل خطوة استراتيجية تسهم في إنقاذ آلاف المرضى سنويًا، وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناتجة عن الإعاقات طويلة المدى.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو تصريحها بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا واضحًا للنهضة الصحية الشاملة التي تشهدها مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشددة على أن القيادة السياسية مستمرة في دعم وتطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير خدمات علاجية متقدمة وآمنة لكل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.