وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يتفقدان مصانع الرخام والجرانيت ويؤكدان على تطوير شق الثعبان
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
برلمان

برلمانية: إطلاق شبكة السكتة الدماغية إنجاز وطني يعزز إنقاذ المرضى

النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إطلاق الشبكة الوطنية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويعكس بوضوح نجاح الدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف بناء نظام صحي متكامل يواكب المعايير العالمية ويضع إنقاذ حياة المواطنين في مقدمة الأولويات.

وأوضحت أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن أهمية هذه الشبكة تنبع من دورها الحيوي في سرعة التعامل مع حالات السكتة الدماغية، خاصة خلال «الساعات الذهبية» الأربع والنصف الأولى، التي تمثل الفرصة الحاسمة لإنقاذ المريض وتقليل نسب الوفاة والإعاقة الدائمة، مشيرة إلى أن وجود منظومة وطنية متكاملة تربط وحدات التشخيص والعلاج يضمن التدخل الطبي الفوري ويُحدث فارقًا حقيقيًا في نتائج العلاج.

وأشارت عضو صحة البرلمان، إلى أن ما أعلنته وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار بشأن إنشاء مئات الوحدات المتخصصة وتوزيعها جغرافيًا على مستوى الجمهورية، يعكس رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق العدالة الصحية، وضمان وصول الخدمة الطبية المتقدمة إلى جميع المواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل الفجوة بين المناطق المختلفة.

وأضافت ريهام ابو الحسن أن، تدشين أولى وحدات الشبكة في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع الصحي، ويبرهن على أن مصر أصبحت تمتلك بنية طبية حديثة قادرة على التعامل مع الأمراض الخطيرة وفق أحدث التقنيات العالمية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن السكتة الدماغية تعد من أخطر أسباب الوفاة والإعاقة على مستوى العالم، ومن ثم فإن إنشاء شبكة وطنية متخصصة للتعامل معها يمثل خطوة استراتيجية تسهم في إنقاذ آلاف المرضى سنويًا، وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناتجة عن الإعاقات طويلة المدى.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو تصريحها بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا واضحًا للنهضة الصحية الشاملة التي تشهدها مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشددة على أن القيادة السياسية مستمرة في دعم وتطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير خدمات علاجية متقدمة وآمنة لكل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.

النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن تطوير المنظومة الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي حالات السكتة الدماغية التدخل الطبي الفوري

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

