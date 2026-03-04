قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

يهدد ملايين الأجهزة.. سلاح سيبراني غامض يضرب هواتف آيفون بصمت

اختراق آيفون
اختراق آيفون
شيماء عبد المنعم

كشف باحثون في الأمن السيبراني عن حزمة أدوات اختراق متقدمة قادرة على استهداف هواتف آيفون التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل، مشيرين إلى أنها انتقلت من جهة حكومية إلى أيدي مجرمين إلكترونيين.

وأعلنت شركة جوجل، أنها رصدت لأول مرة حزمة الاستغلال المسماة Coruna في فبراير 2025، خلال محاولة من مزود أدوات مراقبة لـ اختراق هاتف لصالح عميل حكومي باستخدام برمجيات تجسس. 

أدوات تجسس حكومية لاختراق آيفون تتسرب إلى القراصنة

 

وبعد أشهر، ظهرت الحزمة نفسها في حملة واسعة استهدفت مستخدمين أوكرانيين ونسبت إلى مجموعة تجسس روسية، قبل أن يعثر عليها لاحقا بحوزة مخترق صيني بدوافع مالية.

ولا تزال آلية تسريب هذه الأدوات أو انتقالها غير واضحة، إلا أن باحثي جوجل حذروا من تنامي سوق “الثغرات المستعملة”، حيث يعاد بيع أدوات الاختراق لجهات إجرامية تسعى لتعظيم أرباحها من خلال استغلالها.

أدوات تجسس حكومية لاختراق آيفون تتسرب إلى القراصنة

ويعكس هذا الاكتشاف خطر تسرب أدوات الاختراق والأبواب الخلفية المصممة للاستخدام الحكومي، لتتحول لاحقا إلى أدوات بيد مجرمين أو جهات غير حكومية. 

ومن جهتها، أكدت شركة أمن الهواتف المحمولة iVerify أنها حصلت على أدوات Coruna وقامت بتحليلها عكسيا، مشيرة في تدوينة إلى وجود مؤشرات تربطها بالحكومة الأمريكية، استنادا إلى تشابهها مع أدوات اختراق سبق نسبها إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن “اتساع نطاق الاستخدام يزيد من احتمالية حدوث تسريب”، مضيفة أنه رغم وجود أدلة تشير إلى أن الأداة إطار عمل حكومي أمريكي مسرب، فإن الأهم هو إدراك أن مثل هذه الأدوات غالبا ما تجد طريقها إلى السوق السوداء وتستخدم بشكل غير مشروع.

ووفقا لـ جوجل، تتمتع أدوات Coruna بقدرات متقدمة تتيح تجاوز أنظمة الحماية في هواتف آيفون بمجرد زيارة موقع خبيث يحتوي على شيفرة الاستغلال، فيما يعرف بهجوم “مصيدة المياه” Watering Hole. 

وأوضحت أن الحزمة قادرة على اختراق الهاتف عبر خمس آليات مختلفة، مستندة إلى 23 ثغرة أمنية مترابطة ضمن ترسانتها الرقمية، وتشمل الأجهزة المتأثرة طرازات تعمل بإصدارات iOS من 13 حتى 17.2.1، الصادر في ديسمبر 2023.

آيفون

وكانت مجلة “Wired” أول من كشف عن الخبر، مشيرة إلى أن Coruna تتضمن مكونات استخدمت سابقا في حملة اختراق عرفت باسم Operation Triangulation. 

وفي عام 2023، ادعت شركة الأمن السيبراني الروسية “كاسبيرسكي” أن الحكومة الأمريكية حاولت اختراق عدة هواتف آيفون تابعة لموظفيها.

ورغم أن تسريب أدوات الاختراق يعد نادرا، فإنه ليس سابقة، ففي عام 2017، اكتشفت National Security Agency الأمريكية أن أدوات طورتها لاختراق أجهزة “ويندوز” حول العالم قد سرقت. 

وقد نشر الباب الخلفي المعروف باسم EternalBlue لاحقا، واستخدم في هجمات كبرى من بينها هجوم الفدية WannaCry الذي نسب إلى كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، كشف موقع TechCrunch مؤخرا عن قضية “بيتر ويليامز”، الرئيس السابق لشركة L3Harris Trenchant الدفاعية الأمريكية، الذي حكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد اعترافه بسرقة وبيع ثماني أدوات استغلال لوسيط يعتقد أنه يعمل مع الحكومة الروسية.

وبحسب الادعاء، كانت الأدوات المباعة قادرة على اختراق “ملايين الأجهزة حول العالم”، فيما بيع أحدها على الأقل لوسيط في كوريا الجنوبية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الثغرات قد أبلغت بها الشركات المطورة للبرمجيات أو جرى سدها أمنيا.

الأمن السيبراني اختراق هواتف آيفون برمجيات تجسس اختراق هاتف

