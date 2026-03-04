رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية| صور

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية الذي نظمته إدارة رعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ الأهلية، بحضور الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وسط مشاركة واسعة وتفاعل من طلاب الجامعة.

وتفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، مختلف أماكن الأنشطة، والتقى بعدد من الطلاب المشاركين، مشيدًا بحسن التنظيم والمستوى المتميز للمنافسات، ومؤكدًا استمرار دعم إدارة الجامعة لكافة المبادرات التي تثري الحياة الجامعية وتعزز من جودة التجربة التعليمية للطلاب.

وخلال الجولة التفقدية، أكد الدكتور يحيى عيد، أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لترسيخ القيم الروحية وتعزيز مفاهيم الانضباط والعمل الجماعي والمسؤولية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنمية وعيه وثقافته.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن مثل هذه الفعاليات تسهم في اكتشاف المواهب الطلابية وصقلها، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنظيم البرامج والأنشطة التي تلبي تطلعات الطلاب، وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور علي أبو شوشة عن سعادته بالإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل عنصرًا محوريًا في الحياة الجامعية وتسهم في تعزيز روح الفريق والانتماء المؤسسي.

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية شاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والرياضية والدينية، بما يحقق التوازن في بناء شخصية الطالب.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى دعم الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية، بما يسهم في إعداد شخصية جامعية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والوعي المجتمعي.

وتضمن المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، شملت مسابقات الشطرنج، والدارتس، وتنس الطاولة، والألعاب الإلكترونية، إلى جانب مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والإنشاد الديني، فضلًا عن منافسات ركلات الترجيح وتصويبات كرة السلة.