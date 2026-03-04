قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديون بـ 4 ملايين دولار.. الزمالك يبدأ التحرك للنجاة من قبضة الفيفا
قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف إنتاج الغاز
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية الذي نظمته إدارة رعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ الأهلية، بحضور الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وسط مشاركة واسعة وتفاعل من طلاب الجامعة.

وتفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، مختلف أماكن الأنشطة، والتقى بعدد من الطلاب المشاركين، مشيدًا بحسن التنظيم والمستوى المتميز للمنافسات، ومؤكدًا استمرار دعم إدارة الجامعة لكافة المبادرات التي تثري الحياة الجامعية وتعزز من جودة التجربة التعليمية للطلاب.

وخلال الجولة التفقدية، أكد الدكتور يحيى عيد، أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لترسيخ القيم الروحية وتعزيز مفاهيم الانضباط والعمل الجماعي والمسؤولية. 

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنمية وعيه وثقافته.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن مثل هذه الفعاليات تسهم في اكتشاف المواهب الطلابية وصقلها، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنظيم البرامج والأنشطة التي تلبي تطلعات الطلاب، وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور علي أبو شوشة عن سعادته بالإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تمثل عنصرًا محوريًا في الحياة الجامعية وتسهم في تعزيز روح الفريق والانتماء المؤسسي. 

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية شاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والرياضية والدينية، بما يحقق التوازن في بناء شخصية الطالب.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى دعم الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية، بما يسهم في إعداد شخصية جامعية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والوعي المجتمعي.

وتضمن المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، شملت مسابقات الشطرنج، والدارتس، وتنس الطاولة، والألعاب الإلكترونية، إلى جانب مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والإنشاد الديني، فضلًا عن منافسات ركلات الترجيح وتصويبات كرة السلة.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

ترشيحاتنا

لحوم

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

فيديو

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد