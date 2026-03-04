قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر الوجهة الآمنة.. نواب: الإبقاء على إرشادات السفر إلى القاهرة يحمل دلالات قوية وسط إقليم مشتعل
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل توعوية لطلاب مدرسة سمير ناصف الإعدادية بشبلنجة .. صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة
إبراهيم الهواري

نظمت كليتي الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة بنها  برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية  ، قوافل توعوية بمدرسة الشهيد سمير ناصف الاعدادية بقرية شبلنجة بمركز بنها ، وذلك بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها المجتمعي وايمانا بأهمية توعية النشء بأهمية ريادة الأعمال ودورها في تنمية المجتمع، وتنمية الوعي المجتمعي نحو القضايا الاكثر تاثيرا في أفراد المجتمع.


وقالت الدكتورة نيفين فاروق وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن  القافلة التوعوية لكلية الفنون التطبيقية تضمنت عقد مجموعة من ورش العمل لتدريب الطلاب علي صناعة الجلود من خلال عمل نماذج بسيطة  تتلاءم مع أعمارهم السنية حيث تم التدريب على تنفيذ الميداليات والمحافظ الجلدية  .
وأشارت الدكتورة إيمان منير وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى أن القافلة التوعوية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تضمنت توعية الطلاب بمخاطر الانترنت متمثلة فى  الخصوصية وحماية البيانات ، والاحتيال والروابط المزيفة ، ومخاطر استخدام الألعاب و مواقع التواصل الاجتماعى ، و التنمر ، والادمان الرقمى ، لافته إلي مشاركة كلا من الدكتورة آيات عبد الرحمن ، والدكتور السيد معوض بالقافلة.

جامعة بنها بنها قافلة توعوية محافظة القليوبية القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

في لقائه الإسبوعي لخدمة المواطنين.. محافظ بني سويف يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية لحالات إنسانية ويكلف بحب أزمة مياه منية الجيد

محافظ الغربية

محافظ الغربية: تثبيت معرض «أهلاً رمضان» بزفتى طوال العام وإضافة أقسام للدواجن والأسماك

فينيسيوس

فينيسيوس جونيور يفتح أزمة جديدة في ريال مدريد.. ويضع الإدارة أمام تحدي البحث عن بدائل قبل صيف 2026

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد