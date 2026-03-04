قوافل توعوية لطلاب مدرسة سمير ناصف الإعدادية بشبلنجة .. صور

نظمت كليتي الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية ، قوافل توعوية بمدرسة الشهيد سمير ناصف الاعدادية بقرية شبلنجة بمركز بنها ، وذلك بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها المجتمعي وايمانا بأهمية توعية النشء بأهمية ريادة الأعمال ودورها في تنمية المجتمع، وتنمية الوعي المجتمعي نحو القضايا الاكثر تاثيرا في أفراد المجتمع.



وقالت الدكتورة نيفين فاروق وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة التوعوية لكلية الفنون التطبيقية تضمنت عقد مجموعة من ورش العمل لتدريب الطلاب علي صناعة الجلود من خلال عمل نماذج بسيطة تتلاءم مع أعمارهم السنية حيث تم التدريب على تنفيذ الميداليات والمحافظ الجلدية .

وأشارت الدكتورة إيمان منير وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى أن القافلة التوعوية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تضمنت توعية الطلاب بمخاطر الانترنت متمثلة فى الخصوصية وحماية البيانات ، والاحتيال والروابط المزيفة ، ومخاطر استخدام الألعاب و مواقع التواصل الاجتماعى ، و التنمر ، والادمان الرقمى ، لافته إلي مشاركة كلا من الدكتورة آيات عبد الرحمن ، والدكتور السيد معوض بالقافلة.