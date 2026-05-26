الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في يوم عرفة.. قصة أغنية ليلى مراد "يا رايحين للنبي الغالي"

ليلى مراد
أحمد إبراهيم

تحمل وقفة عرفات معها أجواء روحانية خاصة تلامس القلوب، وتعيد إلى الأذهان مشاعر الشوق إلى الأراضي المقدسة، حيث تتوحد مشاعر المسلمين في يوم يعد من أعظم أيام العام.

وكما ارتبطت هذه المناسبة بالدعاء والتضرع، كان للفن أيضا حضوره في التعبير عن هذه المشاعر الصادقة، فظهرت عبر العقود مجموعة من الأغاني الدينية التي احتفت بالحج وطقوسه، وظلت راسخة في وجدان الجمهور حتى اليوم.

 

ليلى مراد فى فيلم بنت أكابر

وتأتي في مقدمة هذه الأعمال أغنية "يا رايحين للنبي الغالي" للفنانة ليلى مراد، والتي تعد واحدة من أشهر الأغنيات المرتبطة بموسم الحج ووقفة عرفات، حتى أصبحت جزءا من ذاكرة المناسبات الدينية في العالم العربي، ولا تكاد تخلو إذاعة أو شاشة تليفزيونية من عرضها مع حلول تلك الأيام المباركة.

وقدمت ليلى مراد الأغنية عام 1953 ضمن أحداث فيلم بنت الأكابر، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أنور وجدي، بينما حملت كلمات الأغنية توقيع الكاتب أبوالسعود الإبياري، ولحنها الموسيقار الكبير رياض السنباطي، لتخرج في صورة فنية شديدة الصدق والعذوبة.

قصة أغنية يا رايحين للنبي الغالي

وترجع قصة الأغنية إلى رغبة ليلى مراد في السفر لأداء فريضة الحج أثناء تصوير الفيلم، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب ارتباطها باستكمال التصوير داخل استوديو مصر، بعدما طلبت إدارة الاستوديو الانتهاء من العمل خلال فترة قصيرة. ومع شعورها بالحزن لعدم قدرتها على السفر، طلبت من أبوالسعود الإبياري كتابة أغنية تعبر عن مشاعر الشوق والحنين إلى زيارة بيت الله الحرام، فجاءت كلمات "يا رايحين للنبي الغالي" صادقة ومؤثرة، تحمل أمنية مرافقة الحجاج والدعاء بأن يكتب الله لها زيارة مكة والمدينة.

ولا تزال الأغنية حتى اليوم تحافظ على مكانتها الخاصة، لما تحمله من دفء روحي وبساطة صادقة، إذ نجحت في التعبير عن مشاعر الملايين الذين يتمنون زيارة الأراضي المقدسة، لتبقى واحدة من أبرز العلامات الفنية المرتبطة بالحج ووقفة عرفات في الوجدان العربي.

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

