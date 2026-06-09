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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد العدل يدعم عموته ويوجه رسالة لمنتقدي صفقة الأهلي: وفروا أموالكم لأبنائكم

محمد العدل
محمد العدل
منار نور

علق المنتج محمد العدل علي أنباء تعاقد النادي الاهلي مع المغربي حسين عموته لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا للدنماركي ييس توروب.

وكتب العدل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «محمود الخطيب.. ياسين منصور.. سيد عبد الحفيظ.. كل الدعم لاختياركم حسين عموته أكيد بتفهموا فى الكورة أكتر مننا، وعارفين ظروف النادى أكتر مننا، وقد ارتضيناكم للقيادة، فعلى بركة الله».

وتابع : «رجاءً.. اللي بيشارك في مرتب عموته يوفر اللي بيدفعه لعياله».

ويتمتع المدرب المغربي بخبرة واسعة في البطولات الأفريقية والعربية كما يمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وترى إدارة الأهلي أن عموتة يمتلك شخصية قوية وقدرة كبيرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية وهي عناصر أساسية لأي مدرب يعمل داخل القلعة الحمراء.

كما أن نجاحه السابق في قيادة منتخب الأردن وتحقيق نتائج مميزة على المستوى القاري عزز من قناعة مسؤولي الأهلي بأنه قادر على إدارة فريق يضم عددًا كبيرًا من النجوم ويخوض منافسات قوية طوال الموسم.

تكرار تجربة موسيماني

وتعود أحد الأسباب الرئيسية وراء الاقتناع بالتعاقد مع عموتة، إلى رغبة الإدارة الحمراء في تكرار تجربة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي نجح في صناعة واحدة من أبرز الفترات الفنية في تاريخ الأهلي الحديث.

وترى الإدارة أن المدرب المغربي يمتلك العديد من الصفات المشتركة مع موسيماني أبرزها المعرفة الجيدة بكرة القدم الأفريقية والقدرة على إدارة المباريات الكبرى والتعامل مع الضغوط الجماهيرية القوية.

كما يتميز عموتة بفهمه لطبيعة المنافسات القارية ومتطلبات البطولات الأفريقية التي تمثل الهدف الأهم للنادي خلال السنوات المقبلة.

اتفاق كامل على التفاصيل

وكشف المصدر أن الاتصالات بين الأهلي وعموتة بدأت فعليًا منذ أكثر من عشرة أيام عبر سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال المشرف العام على الكرة قبل أن تتطور المفاوضات بصورة سريعة خلال الساعات الأخيرة.

ووافق المدرب المغربي على توقيع عقد يمتد لموسم واحد مع وجود بند يسمح بالتجديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

كما وافق على وضع شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط في خطوة تعكس رغبة الطرفين في منح العلاقة التعاقدية مرونة كافية خلال المرحلة المقبلة.

وسيحصل عموتة وجهازه المعاون على راتب سنوي يقترب من مليون ونصف المليون دولار على أن يصطحب معه خمسة مساعدين من المقرر وصولهم خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي.

محمد العدل الاهلي المدير الفني للاهلي

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