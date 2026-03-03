قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2026 ارتفاعا في محال الصاغة، متأثرة بالاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,430 جنيهًا للبيع و7,380 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 8,490 جنيهًا للبيع و8,435 جنيهًا للشراء. وسجل سعر عيار 18 نحو 6,370 جنيهًا للبيع و6,325 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 14 نحو 4,955 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء، وفق أحدث الأسعار المعلنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 24: 8,490 جنيهًا للبيع – 8,435 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,430 جنيهًا للبيع – 7,380 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,370 جنيهًا للبيع – 6,325 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,955 جنيهًا للبيع – 4,920 جنيهًا للشراء

الأونصة: 264,115 جنيهًا للبيع – 262,335 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 5,314.06 دولار

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,490 جنيهًا للبيع و8,435 جنيهًا للشراء، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7,430 جنيهًا للبيع و7,380 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6,370 جنيهًا للبيع و6,325 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,955 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر الأونصة 264,115 جنيهًا للبيع و262,335 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة بالدولار نحو 5,314.06 دولار، وفق متوسط التداولات اليوم.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 3 2026 أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18

