تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف رجل أعمال للحكم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة إعلامي في اتهامه بسب وقذف رجل أعمال للحكم.

وأسند أمر الإحالة للإعلامي تهمة سب وقذف رجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس.

وفي قضية أخرى، أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة في اشتراكها في عصابة التجارة بالأعضاء لجلسة 28 فبراير للحكم.

البداية عندما تقدم دفاع الفنانة بدرية طلبة، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد شخص، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو مسيئة لموكلته.

وأوضح في بلاغه أن المتهم اعتاد نشر مقاطع فيديو بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك، مستغلًا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.

وكشف البلاغ أن المتهم نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة وفاء عامر خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانًا مضللًا للمقطع تحت اسم “الولد ضاع”.