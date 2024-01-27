بعد ضربها من الحوثيين.. إخماد حريق سفينة مارلين لواندا ونقلها لمرفأ آمن

أعلنت شركة "ترافيغورا" أنه تم إخماد الحريق الذي شب في صهريج شحن بالناقلة "مارلين لواندا" والطاقم بخير.

وأشارت الشركة المالكة السفينة إلى أن "مارلين لواندا" تبحر الآن إلى مرفأ آمن بحسب رويترز.

ونقلت وسائل إعلام يمنية في وقت سابق أن عناصر الحوثيين استهدفت ناقلة نفط بريطانية بالقرب من باب المندب واندلاع حريق هائل في السفينة.

فيما قالت هيئة بحرية بريطانية في مذكرة إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت أمس الأربعاء: إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ على سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي بعد عبورها خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أنه “لا أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية بعد الهجوم”.

وأشار البيت الأبيض، إلى إن هناك تقارير أولية تشير إلى أن الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين أتت بنتائج فعالة.

وكان السيناتور الديمقراطي، تيم كين قد ذكر ، إن الكونجرس الأمريكي لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن أو البحر الأحمر.