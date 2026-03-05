محافظ أسيوط: 8 قوافل طبية مجانية بقرى أسيوط وأبنوب خلال مارس ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنظيم 8 قوافل طبية علاجية مجانية بعدد من قرى مركزي أسيوط وأبنوب على مدار شهر مارس الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن مديرية الصحة والسكان بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد جمال، وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ خطة القوافل الطبية الشاملة وفق جدول زمني معد مسبقًا، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وصرف العلاج بالمجان، وإجراء التحاليل والأشعة، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً متقدمًا إلى المستشفيات العامة والمركزية.

وأوضح أن جدول القوافل يتضمن تنظيم قافلة طبية بقرية أبو إسحاق بمركز أبنوب يومي 1 و2 مارس، تليها قافلة بقرية الشنابلة يومي 4 و5، ثم قافلة بقرية دير الجبراوي يومي 7 و8 من الشهر ذاته، كما تشهد قرية العطيات بمركز أبنوب قافلة طبية شاملة يومي 10 و11 مارس، بينما تنظم قافلتان بقرية بني إبراهيم يومي 14 و15، و17 و18 مارس، وفي مركز أسيوط، يتم تنفيذ قافلة بقرية البورة يومي 24 و25 مارس، وأخرى بقرية الهدايا يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح القوافل وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، لما يمثله من ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الصحة والوحدات المحلية القروية، إلى جانب مختلف الجهات المعنية، للإعداد الجيد للقوافل وتوفير المناخ الملائم لتلقي الخدمة الطبية بسهولة ويسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لهم داخل قراهم.

وأكد المحافظ استمرار هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة الطبية بمختلف أنحاء المحافظة.