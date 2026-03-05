قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: 8 قوافل طبية مجانية بقرى أسيوط وأبنوب خلال مارس ضمن «حياة كريمة»

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنظيم 8 قوافل طبية علاجية مجانية بعدد من قرى مركزي أسيوط وأبنوب على مدار شهر مارس الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن مديرية الصحة والسكان بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد جمال، وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ خطة القوافل الطبية الشاملة وفق جدول زمني معد مسبقًا، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وصرف العلاج بالمجان، وإجراء التحاليل والأشعة، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي تدخلاً متقدمًا إلى المستشفيات العامة والمركزية.

وأوضح أن جدول القوافل يتضمن تنظيم قافلة طبية بقرية أبو إسحاق بمركز أبنوب يومي 1 و2 مارس، تليها قافلة بقرية الشنابلة يومي 4 و5، ثم قافلة بقرية دير الجبراوي يومي 7 و8 من الشهر ذاته، كما تشهد قرية العطيات بمركز أبنوب قافلة طبية شاملة يومي 10 و11 مارس، بينما تنظم قافلتان بقرية بني إبراهيم يومي 14 و15، و17 و18 مارس، وفي مركز أسيوط، يتم تنفيذ قافلة بقرية البورة يومي 24 و25 مارس، وأخرى بقرية الهدايا يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح القوافل وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، لما يمثله من ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الصحة والوحدات المحلية القروية، إلى جانب مختلف الجهات المعنية، للإعداد الجيد للقوافل وتوفير المناخ الملائم لتلقي الخدمة الطبية بسهولة ويسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لهم داخل قراهم.

وأكد المحافظ استمرار هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة الطبية بمختلف أنحاء المحافظة.

أسيوط قوافل طبية تنظيم 8 قوافل طبية الرعاية الصحية المبادرة الرئاسية القرى والنجوع الأكثر احتياجًا مديرية الصحة والسكان بأسيوط الكشف الطبي صرف العلاج بالمجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

اندلع حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

السيطرة على حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

ارشيفية

سيارة تطيح بشاب أثناء عبوره الطريق في الوراق

حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أجرة على محور الضبعة بالبحيرة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد