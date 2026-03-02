أسوأ هواتف آيفون في تاريخ أبل.. نماذج خيبت آمال المستخدمين

كشفت تقارير تقنية أن آيفون 4، رغم اعتباره نقلة كبيرة في تصميم آيفون، يظل واحدًا من أكثر هواتف أبل إثارة للجدل بسبب مشكلة «أنتيناجيت» الشهيرة، وهي ضعف الإشارة عند مسك الهاتف بطريقة معينة تؤثر على هوائي الشبكة المدمج في الإطار المعدني.

أوضحت هذه التقارير، أن المشكلة تسببت في شكاوى واسعة النطاق وصلت إلى إعلام دولي وضغوط على أبل، قبل أن تعترف الشركة بوجود عيب في التصميم وتلجأ إلى توزيع أغطية بلاستيكية مجانية للتقليل من أثر المشكلة على استقبال الشبكة وجودة المكالمات.

آيفون 5c: محاولة «اقتصادية» انتهت بهاتف بلا هوية

أشارت مواقع متخصصة إلى أن آيفون 5c يُعد من أسوأ هواتف آيفون تقييمًا، بسبب اعتماده على هيكل بلاستيكي ملون ومواصفات قريبة من آيفون 5 الأقدم، مع فارق بسيط في السعر لم يُقنع كثيرًا من المستخدمين.

أكد محللون أن المشكلة لم تكن في فكرة تقديم آيفون أرخص فقط، بل في أن 5c قدّم إحساسًا أقل في الجودة مقارنة بطراز 5S الذي طُرح بجانبه، مع غياب ميزات مثل مستشعر البصمة Touch ID وتحسينات المعالج، ما جعل كثيرين يرونه «تراجعًا» عن معايير أبل المعتادة.​

آيفون 6 و6 بلس .. فضيحة الانحناء ومشكلات الاعتمادية

أوضحت تقارير أخرى أن آيفون 6 و6 بلس واجها موجة انتقادات واسعة بعد ظهور مشكلة «Bendgate»، حيث اشتكى مستخدمون من قابلية الهاتف – وخاصة نسخة بلس – للانحناء عند حمله في الجيب لفترات طويلة أو تعرضه لضغط بسيط نسبيًا.​​

أشارت هذه التقارير إلى أن الأمر لم يتوقف عند الانحناء فقط، بل تزامن مع مشكلات في الأداء مع تحديثات iOS اللاحقة، وشكاوى من البطارية والشحن، ما ساهم في تصنيف آيفون 6 بلس بين أكثر نماذج آيفون «إحباطًا» للمستخدمين على المدى الطويل.​​

قوة اسم آيفون ومواصفات متواضعة

أكدت تحليلات مستقلة أن سلسلة هواتف آيفون SE في بعض أجيالها، خصوصًا نسخ 2020 و2022، تعرّضت أيضًا لانتقادات حادة، رغم أنها ليست دائمًا ضمن «الأسوأ»، بسبب تمسك أبل بتصميم قديم وحواف كبيرة وشاشة صغيرة، مقابل سعر لم يكن منخفضًا بما يكفي في رأي كثيرين.​​

أوضحت هذه التحليلات أن هذه الهواتف قدّمت معالجات قوية لكنها قصّرت في جوانب مثل البطارية، وحجم الشاشة، وتجربة الكاميرا مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة السعرية، ما جعلها تبدو كأنها تراهن فقط على اسم أبل ونظام iOS دون تقديم حزمة متوازنة من المواصفات.​​

دروس من «أسوأ» آيفونات أبل في تطوير الأجيال اللاحقة

أشارت تقارير المتابعة إلى أن الجدل حول هذه النماذج دفع أبل لاحقًا إلى إعادة النظر في تصميم الهوائي وجودة الهياكل المعدنية، وتحسين دقة الاختبارات قبل الإطلاق، والابتعاد عن تجارب البلاستيك الرخيص في الفئات الأساسية.

أكدت هذه المصادر أن تاريخ آيفون، رغم نجاحاته الكبيرة، يضم نماذج تعتبرها المجتمعات التقنية ومحبو أبل «أقل نجاحًا» أو «الأضعف جذبًا» للمستخدمين، لكن هذه التجارب شكلت في المقابل نقاط تعلم ساهمت في تحسين الأجيال الأحدث من هواتف أبل.