عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
دوي صفارات الإنذار يوقظ الكويت فجرا.. والدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية
وفقا لآخر تحديث.. سعر العملات العربية في البنك الأهلي بالمستهل
فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل.. مفتي الجمهورية يكشف عنها
أسوأ هواتف آيفون في تاريخ أبل.. نماذج خيبت آمال المستخدمين

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية أن آيفون 4، رغم اعتباره نقلة كبيرة في تصميم آيفون، يظل واحدًا من أكثر هواتف أبل إثارة للجدل بسبب مشكلة «أنتيناجيت» الشهيرة، وهي ضعف الإشارة عند مسك الهاتف بطريقة معينة تؤثر على هوائي الشبكة المدمج في الإطار المعدني.

أوضحت هذه التقارير، أن المشكلة تسببت في شكاوى واسعة النطاق وصلت إلى إعلام دولي وضغوط على أبل، قبل أن تعترف الشركة بوجود عيب في التصميم وتلجأ إلى توزيع أغطية بلاستيكية مجانية للتقليل من أثر المشكلة على استقبال الشبكة وجودة المكالمات.

آيفون 5c: محاولة «اقتصادية» انتهت بهاتف بلا هوية

أشارت مواقع متخصصة إلى أن آيفون 5c يُعد من أسوأ هواتف آيفون تقييمًا، بسبب اعتماده على هيكل بلاستيكي ملون ومواصفات قريبة من آيفون 5 الأقدم، مع فارق بسيط في السعر لم يُقنع كثيرًا من المستخدمين.

أكد محللون أن المشكلة لم تكن في فكرة تقديم آيفون أرخص فقط، بل في أن 5c قدّم إحساسًا أقل في الجودة مقارنة بطراز 5S الذي طُرح بجانبه، مع غياب ميزات مثل مستشعر البصمة Touch ID وتحسينات المعالج، ما جعل كثيرين يرونه «تراجعًا» عن معايير أبل المعتادة.​

آيفون 6 و6 بلس .. فضيحة الانحناء ومشكلات الاعتمادية

أوضحت تقارير أخرى أن آيفون 6 و6 بلس واجها موجة انتقادات واسعة بعد ظهور مشكلة «Bendgate»، حيث اشتكى مستخدمون من قابلية الهاتف – وخاصة نسخة بلس – للانحناء عند حمله في الجيب لفترات طويلة أو تعرضه لضغط بسيط نسبيًا.​​

أشارت هذه التقارير إلى أن الأمر لم يتوقف عند الانحناء فقط، بل تزامن مع مشكلات في الأداء مع تحديثات iOS اللاحقة، وشكاوى من البطارية والشحن، ما ساهم في تصنيف آيفون 6 بلس بين أكثر نماذج آيفون «إحباطًا» للمستخدمين على المدى الطويل.​​

 قوة اسم آيفون ومواصفات متواضعة

أكدت تحليلات مستقلة أن سلسلة هواتف آيفون SE في بعض أجيالها، خصوصًا نسخ 2020 و2022، تعرّضت أيضًا لانتقادات حادة، رغم أنها ليست دائمًا ضمن «الأسوأ»، بسبب تمسك أبل بتصميم قديم وحواف كبيرة وشاشة صغيرة، مقابل سعر لم يكن منخفضًا بما يكفي في رأي كثيرين.​​

أوضحت هذه التحليلات أن هذه الهواتف قدّمت معالجات قوية لكنها قصّرت في جوانب مثل البطارية، وحجم الشاشة، وتجربة الكاميرا مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة السعرية، ما جعلها تبدو كأنها تراهن فقط على اسم أبل ونظام iOS دون تقديم حزمة متوازنة من المواصفات.​​

دروس من «أسوأ» آيفونات أبل في تطوير الأجيال اللاحقة

أشارت تقارير المتابعة إلى أن الجدل حول هذه النماذج دفع أبل لاحقًا إلى إعادة النظر في تصميم الهوائي وجودة الهياكل المعدنية، وتحسين دقة الاختبارات قبل الإطلاق، والابتعاد عن تجارب البلاستيك الرخيص في الفئات الأساسية.

أكدت هذه المصادر أن تاريخ آيفون، رغم نجاحاته الكبيرة، يضم نماذج تعتبرها المجتمعات التقنية ومحبو أبل «أقل نجاحًا» أو «الأضعف جذبًا» للمستخدمين، لكن هذه التجارب شكلت في المقابل نقاط تعلم ساهمت في تحسين الأجيال الأحدث من هواتف أبل.

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

بن شرقي

ناقد رياضي يصدم جماهير الأهلي بشأن بن شرقي

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

صورة أرشيفية

الحرب تعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري.. الذهب يقفز و النفط يشتعل والدولار يقترب من 49 جنيهًا

أسواق المال العربية

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على أسواق المال العربية.. وقف التداول ببورصة الكويت حتى إشعار آخر

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: بدء التداول في سوق المشتقات يعزز تنافسية البورصة المصرية

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

