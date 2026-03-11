قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب
اتق الله يا اختاه.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية
أسبانيا تتخذ قرارا شجاعا ضد دولة الاحتلال | تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نادر نسيم: توجيهات الرئيس بتجديد أسطول مصر للطيران تعكس رؤية مستقبلية لدعم الاقتصاد والسياحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتحديث أسطول شركة مصر للطيران وتطوير مطارات الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية طموحة لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للنقل الجوي.

وأوضح، نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع الطيران المدني يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد، وتنشيط حركة السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية للمطارات وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار عضو مجلس  الشيوخ، إلى أن خطط تطوير مطار القاهرة الدولي، إلى جانب المطارات الإقليمية مثل مطارات الأقصر، الإسكندرية، والعلمين، ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة الركاب والطائرات، ما يعزز قدرة مصر على مواجهة النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف نادر نسيم أن تجديد أسطول مصر للطيران يأتي ضمن ركائز أساسية للنهوض بقطاع الطيران الوطني، مؤكدًا أن الشركة الوطنية تمثل أحد عناصر القوة الاقتصادية لمصر، إضافة إلى كونها واجهة حضارية تعكس صورة الدولة على المستوى الدولي.

و شدد نائب بني سويف، على أهمية التحول الرقمي داخل المطارات، بما يشمل تفعيل بوابات الجوازات الإلكترونية، لتسهيل إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات متقدمة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم، دعمه الكامل لخطط الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، لما له من دور محوري في تعزيز التنمية الشاملة، وتأكيد مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات النقل الجوي والسياحة والخدمات اللوجستية.

وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ السيسي أسطول شركة مصر للطيران تطوير مطارات الدولة الاستثمارات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ترشيحاتنا

الكشف الآثري

الكشف عن 13 ألف أوستراكا جديدة بموقع أتريبس الأثري بمحافظة سوهاج

الدكتورة عبلة الالفي

مصر تستضيف ندوة دولية لتعزيز الابتكارات التغذوية والوقاية من الأمراض غير السارية

رئيسة وزراء إيطاليا:ضرب إيران خارج القانون الدولي وطهران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا

رئيسة وزراء إيطاليا:ضرب إيران خارج القانون الدولي وطهران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف
موقف
موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد