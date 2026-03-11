نادر نسيم: توجيهات الرئيس بتجديد أسطول مصر للطيران تعكس رؤية مستقبلية لدعم الاقتصاد والسياحة

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتحديث أسطول شركة مصر للطيران وتطوير مطارات الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية طموحة لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للنقل الجوي.

وأوضح، نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع الطيران المدني يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد، وتنشيط حركة السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية للمطارات وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطط تطوير مطار القاهرة الدولي، إلى جانب المطارات الإقليمية مثل مطارات الأقصر، الإسكندرية، والعلمين، ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة الركاب والطائرات، ما يعزز قدرة مصر على مواجهة النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف نادر نسيم أن تجديد أسطول مصر للطيران يأتي ضمن ركائز أساسية للنهوض بقطاع الطيران الوطني، مؤكدًا أن الشركة الوطنية تمثل أحد عناصر القوة الاقتصادية لمصر، إضافة إلى كونها واجهة حضارية تعكس صورة الدولة على المستوى الدولي.

و شدد نائب بني سويف، على أهمية التحول الرقمي داخل المطارات، بما يشمل تفعيل بوابات الجوازات الإلكترونية، لتسهيل إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات متقدمة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم، دعمه الكامل لخطط الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، لما له من دور محوري في تعزيز التنمية الشاملة، وتأكيد مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات النقل الجوي والسياحة والخدمات اللوجستية.