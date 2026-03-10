قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نواب البرلمان: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة وطنية لمواجهة أعباء المعيشة

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار النواب إلى أن تحسين مستوى دخول العاملين يعد أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط حركة الأسواق، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح البرلمانيون أن حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدين أهمية استمرار هذه السياسات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.

 تحسين مستوى دخول العاملين

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين مستوى دخول العاملين يمثل خطوة مهمة ليس فقط لدعم المواطنين، بل أيضًا لتعزيز بيئة العمل وتحفيز الإنتاج، لافتًا إلى أن العامل عندما يشعر بقدر أكبر من الاستقرار المعيشي يكون أكثر قدرة على العطاء والإنتاج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حزم الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تمثل أحد الأدوات المهمة لمساندة محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن استمرار تطوير هذه السياسات يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأشار سمير إلى أن ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لدعم المواطنين، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، يعكس نهجًا مرنًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد النائب أحمد سمير على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الوقت نفسه.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت العديد من السياسات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال حزم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المختلفة، لافتًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استكمالًا لهذه الجهود ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تحسين دخول العاملين يسهم في تنشيط حركة الأسواق وزيادة القدرة الشرائية، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الإنتاج، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يضع المواطن في قلب أولوياته.

وأشار جابر إلى أن ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، يؤكد أن الدولة تتحرك بشكل متوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط المعيشية.

وشدد النائب أحمد جابر على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجلس النواب لضمان صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة في إطار جهود تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست على تكاليف المعيشة.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القيادة السياسية والحكومة تدركان حجم الضغوط التي يواجهها المواطن البسيط، مشيرة إلى أن حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

تحسين مستوى دخل العاملين

وأضافت عضو مجلس النواب أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تسهم فقط في تحسين مستوى دخل العاملين، لكنها كذلك تدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة الاقتصاد والسوق المحلية.

وأوضحت العسيلي أن ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، يعكس توجهًا واضحًا نحو استمرار دعم محدودي ومتوسطي الدخل.

وشددت النائبة على أهمية أن تستمر الحكومة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن إعلان تفاصيل الإجراءات الجديدة، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، سيكون خطوة إيجابية ينتظرها قطاع كبير من المواطنين.

