المفتي: العلاقات الإنسانية يجب أن تُبنى على القيم الصادقة وليس التدين الزائف

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن ظاهرة التدين الزائف تمثل خطرًا على المجتمع، حيث يستغل بعض الأشخاص الدين ستارًا لتحقيق مصالح شخصية أو أهداف دنيوية، بعيدًا عن جوهر الدين وقيمه الحقيقية.

وقال المفتي، خلال لقاء له ببرنامج "اسأل المفتي" عبر فضائية “صدى البلد”، إن هؤلاء الأشخاص يتزينون بمظاهر التدين ويتحدثون بلغة دينية للتأثير على الآخرين، وهو ما يسيء للدين ويُفرغ معانيه من مضمونها الحقيقي.

وشدد مفتي الجمهورية على أن التدين الحقيقي يقوم على الصدق والإخلاص والعمل الصالح، وأن العلاقات الإنسانية يجب أن تُبنى على القيم الصادقة والتقوى، وليس على استغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية.