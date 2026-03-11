نقيب الإعلاميين: دخلت الإذاعة ونجحت في الاختبارات عام 1998

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن والده توفي عندما كان عمره لا يتجاوز 6 شهور، وهو ما أثر عليه بشكل كبير وجعله يتحمل المسؤولية منذ الصغر، مؤكدًا أن والدته لعبت دور الأم والأب معًا، وكانت قمة الحكمة والحنية، وكان يعيش على الأمثال التي كانت تقولها دائمًا.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة “القاهرة والناس”: "والدتي كانت مهمة بالنسبة لي وكنت مصاحب لها بشكل كبير، وكنت صديق لها ولم نختلف في أي رأي".

وأوضح طارق سعدة، أنه منذ صغره كان يقرأ القرآن بتدبر ويبحث في تفسير الآيات، مشيرًا إلى أنه طوال مراحل الدراسة لم يتعرض لأي مشكلة.

واضاف: "عمري ما خدت درس أو سقطت في مادة أو جبت ملحوظة لأهلي، كنت طالب متفوق ولكن بلا هدف، كنت حابب أكون إعلامي، بس مكنتش أعرف كلية إيه بتودي فين".

وأشار طارق سعدة إلى أنه عاش طفولته في طنطا، وكان يسمع الإذاعة ويتابع الأخبار ويعرف العواصم، قائلًا:"لما كبرت بدأت أدور على إعلانات الشغل في الجرائد ودخلت الإذاعة ونجحت في الاختبارات عام 1998، وكانت لغتي العربية كويسة وروحت القرآن الكريم وبعدها روحت التلفزيون"، مؤكدًا أن شغفه بالإعلام كان دائمًا، قائلاً: "كنت شغوف بحلمي".